حماس: مجزرة الشفاء رسالة تحدٍّ سافرة وازدراءً صارخاً للمجتمع الدولي

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكدت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، أنّ المجزرة المروّعة التي ارتكبها جيش الاحتلال المجرم مساء اليوم، بقصفه مواطنين أبرياء بالقرب من مستشفى الشفاء أثناء نزوحهم القسري من مدينة غزة، تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وتكشف بشاعة هذا الكيان الذي يطارد المدنيين حتى في لحظات نزوحهم، استمراراً لنهج الإبادة الجماعية الذي يمارسه ضد شعبنا الفلسطيني منذ ما يقارب العامين، وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وقالت الحركة، في بيان صحافي، إن هذه المجزرة تأتي وغيرها من الجرائم والمجازر اليومية التي تطال مختلف مناطق قطاع غزة، بعد أقل من أربعٍ وعشرين ساعة من صدور تقرير أممي جديد وثّق ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا، وهي بذلك تمثل رسالة تحدٍّ سافرة وازدراءً صارخاً للمجتمع الدولي، واستخفافاً خطيراً بالقوانين والمواثيق الدولية.

وطالب البيان، الدول العربية والإسلامية الشقيقة، والمجتمع الدولي بمؤسساته وهيئاته كافة، بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم البشعة، ولجم مجرم الحرب نتنياهو عن مواصلة عدوانه وإرهابه بحق شعبنا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ومساء اليوم، استشهد 15 مواطنًا فلسطينيًا وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، مساء الأربعاء، في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال باستهداف مركبة تقل عائلة نازحة على مدخل مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة.

ووفق مصادر محلية، فإن طائرات الاحتلال قصفت المركبة أثناء محاولة أفراد العائلة النزوح جنوبًا، ما أدى إلى ارتقاء معظم من كانوا بداخلها.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من استهداف سيارة تقل عائلة نازحة غرب المدينة، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن 5 شهداء وعدد من الإصابات جراء اندلاع النيران في المركبة.

وتتعرض مدينة غزة منذ أيام لقصف إسرائيلي عنيف ومتواصل، دفع آلاف السكان للنزوح القسري نحو الجنوب، في وقت بدأت فيه قوات الاحتلال عمليتها العسكرية لاحتلال المدينة بمشاركة فرقتين عسكريتين، مع خطط لضم فرقة ثالثة قريبًا.