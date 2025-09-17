البابا يندِّد بإجبار سكان غزة على النزوح: "يعيشون ظروفًا غير مقبولة"

عبَّر البابا لاوون الرابع عشر، عن تضامنه مع سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يجبر "مرة أخرى" على النزوح ويعيش في "ظروف غير مقبولة".

وقال البابا، بعد المقابلة العامة الأربعاء "أعبِّر عن قربي العميق من الشعب الفلسطيني في غزّة، الذي لا يزال يعيش في الخوف ويكافح للبقاء في ظروف غير مقبولة، مُجبَرا بالقوة على النزوح – مرّة أخرى – عن أرضه".

وأضاف "أجدّد ندائي من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وإيجاد حلّ دبلوماسيّ تفاوضيّ، واحترام كامل للقانون الإنسانيّ الدوليّ".

ومضى يقول "أدعو الجميع إلى الاتحاد معي بالصلاة، لكي يشرق سريعاً فجر سلام وعدالة.

وبدعم أميركي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 428 فلسطينيا بينهم 146 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين