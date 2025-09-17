محلل "إسرائيلي": نتنياهو شرع في المُقامرة الأكبر منذ عامين ولهذا السَّبب يريد استمرار الحرب

قال المحلل العسكري "الإسرائيلي" عاموس هرئيل، إنَّ الرجل الذي يقود "إسرائيل" نحو تعميق الحرب في غزة، مع احتمال ضئيل لتحقيق النصر، هو قائد فاشل، معزول ومُطارَد، مصمّم على التمسك بالسلطة بكل الوسائل.

وأوضح هرئيل في مقال له في صحيفة "هآرتس" العبرية، أنه على الرغم من أن معظم المستويات المهنية في جهاز الأمن تعارض العملية، كما أن هناك شكوكًا واسعة في أوساط الجمهور، مضيفًا "لا توجد في هذه المرحلة أي معارضة فعّالة ضد الخطوة الخطيرة التي يقودها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ربما أكبر مغامرة له منذ بداية الحرب قبل نحو عامين".

وأشار إلى أنَّ رئيس الأركان، إيال زمير، الذي ناقش نتنياهو بشأن العملية حتى اللحظة الأخيرة، واستمر في الضغط بلا جدوى من أجل التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، هو من يحدد وتيرة التقدّم وطبيعة عمل الوحدات.

وأكد هرئيل أنها حرب استنزاف بطيئة وحذرة، وليست هجومًا اندفاعيًا إلى الداخل.

ولفت المحلل "الإسرائيلي" إلى أنَّ رئيس الحكومة كفّ منذ وقت طويل عن الاهتمام بمصير الأسرى، موضحًا أنه لا يوجد في تصريحاته أي شعور تجاههم، فقط شعارات فارغة من المضمون وقرار حازم بالاستمرار في حرب لا نهاية لها.

وجدد تأكيده أن رغبة نتنياهو في استمرار الحرب إنقاذه سياسًا، مضيفًا أن "وقف الحرب سيُعرّض استمراره السياسي للخطر".

وتابع "حتى في البيان الذي أصدره أمس أثناء هجوم سلاح الجو في اليمن، تجاهل رئيس الحكومة أي ذكر للمحتجزين. وقال: ‘قواتنا تعمل في مدينة غزة بهدف، تحقيق الحسم ضد العدو، طبعا،ولكن لإجلاء السكان في الوقت نفسه".

المصدر / فلسطين أون لاين