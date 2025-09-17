الصحة: الاحتلال يُفشل كلّ محاولات إدخال الوقود إلى مستشفيات غزَّة

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، أنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود الى مستشفيات محافظة غزة.

وقالت الصحة في تصريح صحفي، إنَّ "الاحتلال يُصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال".

وأشارت إلى أنَّ منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل.

وحذَّرت من أنَّ الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط.

وأوضحت، أنَّ توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف في محافظة غزة يعني أننا أمام كارثة صحية وإنسانية خطيرة.

وناشدت وزارة الصحة كافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين