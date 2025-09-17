الصحة تُدين استهداف الاحتلال مستشفى الرنتيسي.. "محاولةٌ جديدة لضرب المنظومة الصحية في غزَّة"

فلسطين أون لاين

17 سبتمبر 2025 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
صورة أرشفية

أدانت وزارة الصحة بغزة، جريمة استهداف الاحتلال "الإسرائيلي" لمستشفى الرنتيسي للأطفال في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إنَّ "الاستهداف تم للطوابق العلوية للمستشفى وعلى 3 مرات متابعة يفصل بينها بضع دقائق".

وأوضحت، أنَّ الجريمة تؤكد من جديد على سياسة الاحتلال الممنهجة ضرب وإخراج المنظومة الصحية في قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل.

وأشارت إلى أنَّ مستشفى الرنتيسي التخصصي الوحيد في قطاع غزة حيث يضم تخصصات الأورام وغسيل الكلى وتخصصات أخرى كأمراض الجهاز التنفسي والهضمي.

وأضافت، "يتواجد بالمستشفى 80 مريض يتلقون العلاج ضمن تخصصات مختلفة إضافة الى 4 حالات عناية الأطفال و8 حالات عناية حديثي الولادة".

وذكرت وزارة الصحة، 40 حالة غادرت المستشفى عقب القصف بحثًا عن أماكن آمنة والنجاة بأطفالهم ، فيما تبقى 40 مريضًا مع مرافقيهم و12 حالة عناية مركزة ، و 30 من طاقم المستشفى .

وجددت وزارة الصحة المناشدة لكافة الجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية والمرضى في محافظة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #استهداف مستشفى الرنتيسي

