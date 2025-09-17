مجازر دامية ونسفٌ متواصل للمباني.. آخر تطورات حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 712 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.



وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,413 شهيدًا و 53,271 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 64,964 شهيدًا و 165,312 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 6 شهـداء وأًيب آخرون فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال عدة منازل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال منزلًا في منطقة السوق بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما أصيب عدد من المواطنين إثر استهداف الاحتلال تجمعًا في شارع الوحدة بمدينة غزة.

وسجل مجمع ناصر الطبي، وصول شهداء وجرحى إثر استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات في محيط منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من إنقاذ الطفلة ميرا مسعود من تحت أنقاض منزلها الذي دمرته طائرات الاحتلال في حي الدرج وسط مدينة غزة، وذلك بعد 40 ساعة عمل.

وارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال قرب المستشفى المعمداني بمدينة غزة، بينما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات تزامنًا مع قصف مدفعي يستهدف شمال غرب مدينة غزة.

ارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال منزلًأ قرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين في قصف من قبل الطيران المروحي الإسرائيلي بمحيط مزرعة الصحابة في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال عمارة المعتصم مقابل مدرسة التابعين في شارع النفق بمدينة غزة.

وأفادت مصادر الإسعاف والطوارئ في غزة بارتقاء شهيدين وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي لشقة سكنية في حي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وارتقى 3 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة طبازة في مخيم 5 بالنصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب 8 مواطنين جراء قصف الاحتلال طوابق ببرج عين جالوت 8 بمخيم النصيرات.

وواصل الطيران المروحي والمسير "كواد كابتر" إطلاق النار في محيط بركة الشيخ رضوان شمال غرب غزة، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي من الآليات في المناطق الشرقية للمدينة.

كما واصل الاحتلال تنفيذ عمليات نسف وتفجير روبوتات مفخخة بين المنازل شمال غرب غزة، في محيط شارع 8 ومناطق بحي تل الهوا جنوبي المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين