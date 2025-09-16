ألبانيزي: "إسرائيل" تحوّل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يسعى لجعل مدينة غزة غير صالحة للسكن ضمن هجومها على أكبر مناطق القطاع الحضرية.

وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته في جنيف: "إسرائيل تقصف بأسلحة غير تقليدية، وتحاول تهجير الفلسطينيين قسرًا. هذا الجزء الأخير من غزة يجب أن يصبح غير صالح للسكن قبل المضي قدماً في التطهير العرقي للمنطقة".

واتهمت ألبانيز الاحتلال "الإسرائيلي" بارتكاب جريمة إبادة جماعية، مشيرة إلى تواطؤ المجتمع الدولي من خلال استمرار التجارة بالدعم العسكري والدبلوماسي.

وقالت: "العديد من البلدان تلتفت عن المعاناة، بل وتستفيد منها، واستمرار تجارة الأسلحة والانخراط الدبلوماسي مع إسرائيل بلا توقف هو أمر غير قانوني وأخلاقيًا، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه القرارات".

وتجدر الإشارة إلى أن المقررون الأمميين الخاصين هم خبراء مستقلون يعينهم مجلس حقوق الإنسان، ولا يمثلون الأمم المتحدة بشكل مباشر.

وقد واجهت ألبانيز انتقادات شديدة من الاحتلال "الإسرائيلي" وحلفائه بسبب مواقفها المستمرة في مواجهة الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، كما أعربت عن استيائها من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها نتيجة مواقفها، معتبرة أن لها تأثيرات خطيرة على حياتها وعملها.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، أصبح صوت ألبانيز مؤثراً على المستوى الدولي في مواجهة ما وصفته بالإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال "الإسرائيلي" في القطاع المحاصر.

المصدر / وكالات