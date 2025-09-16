فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال

الاحتلال يهدم أسوار منزل ويجرف أرضًا في سلوان

قادة الاحتلال يُهاجمون خطاب نتنياهو: "نسير نحو عزلة تُهدد مستقبل (إسرائيل)"

البرش: نحو مليون فلسطيني لا يزالون صامدين في مدينة غزَّة

3 حالات وفاة جرَّاء المجاعة وسوء التَّغذية في غزّة

"الأونروا": لا يوجد مكان آمن ولا مأوى لسكان غزّة

كاتب إسرائيلي: نتنياهو يقود (إسرائيل) نحو العزلة والخطر

الاحتلال يُصيب شابًا ويعتقله في مدينة قلقيلية

سرايا القدس تتصدَّى لقوَّة "إسرائيلية" وتوقعهم قتلى وجرحى شمال غرب غزَّة

إسبانيا تلغي عقود أسلحة ضخمة مع الاحتلال "الإسرائيلي".. "بينها صفقة بقيمة 700 مليون يورو"

3 حالات وفاة جرَّاء المجاعة وسوء التَّغذية في غزّة

16 سبتمبر 2025 . الساعة 10:28 بتوقيت القدس
...
3 حالات وفاة جرَّاء المجاعة وسوء التَّغذية في غزّة

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم 1 طفل، جراء الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 428 شهيدًا، من بينهم 146 طفلًا.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 150 حالة وفاة، من بينهم 31 طفلًا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في غزة، إنَّ المرضى والجرحى في قطاع غزة مُحاصرون ضمن مثلث الرعب " الجوع والقصف والحرمان من العلاج ".

وأوضحت الصحة، أنَّ الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية تجاوز حدود الأزمة إلى مستويات كارثية .

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة