3 حالات وفاة جرَّاء المجاعة وسوء التَّغذية في غزّة

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بينهم 1 طفل، جراء الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 428 شهيدًا، من بينهم 146 طفلًا.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 150 حالة وفاة، من بينهم 31 طفلًا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في غزة، إنَّ المرضى والجرحى في قطاع غزة مُحاصرون ضمن مثلث الرعب " الجوع والقصف والحرمان من العلاج ".

وأوضحت الصحة، أنَّ الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية تجاوز حدود الأزمة إلى مستويات كارثية .

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

المصدر / فلسطين أون لاين