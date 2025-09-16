كاتب إسرائيلي: نتنياهو يقود (إسرائيل) نحو العزلة والخطر

ترجمة عبد الله الزطمة

وصف الكاتب السياسي والصحفي بن كاسبيت تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة، التي شبّه فيها (إسرائيل) بإسبرطة، بأنها "منفلتة وسخيفة"، معتبرًا أن رئيس الوزراء فقد توازنه وارتباطه بالواقع، ويقود البلاد إلى مسار خطير يهدد مستقبلها.

وأشار كاسبيت في مقال نُشر على موقع "معاريف" اليوم الثلاثاء، إلى أن (إسرائيل) كان يمكن أن تكون دولة رائدة ومُعترفًا بها عالميًا، لكنها تحولت تحت قيادة نتنياهو وحكومته المتطرفة إلى دولة منبوذة ومعزولة، بينما يستمر في إشعال حرب أنهت غاياتها منذ زمن، ويدفع ثمنها عشرات آلاف القتلى في غزة وعزلة سياسية متزايدة.

كما انتقد الكاتب السياسات الاقتصادية، خصوصًا التوسع في تصدير الغاز، ما قد يستنزف الاحتياطي خلال عقدين، متسائلًا: "إذا كنا سنصبح منبوذين، لماذا نهدر مواردنا بهذا الشكل؟".

ودعا كاسبيت إلى إخضاع نتنياهو للرقابة واتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ الدولة ضمن الأطر القانونية والديمقراطية.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين