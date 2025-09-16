فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

8 إصابات بقصف الاحتلال مبنى في مدينة النبطية اللبنانية

حماس: تصريحات ترمب الأخيرة انحيازٌ سافر للدّعاية الصّهيونية وتجسيدٌ صارخ لازدواجية المعايير

"المناطق الآمنة".. ادعاءات الاحتلال في جنوب ووسط غزة تصطدم بالواقع المأساوي

مجازر دامية وشهداء بالعشرات.. الاحتلال يكثِّف غاراته على قطاع غزَّة

في بيانها الختاميّ.. قمة الدوحة تدعو إلى مراجعة العلاقات مع "إسرائيل"

هجوم الدوحة.. قناة تكشف تورط ترامب في تنسيق الضربة مع نتنياهو

الإعدامات العلنيَّة للعملاء.. لماذا صعّدت المقاومة من المواجهة الأمنية؟

البحر آخر خيار... الغزيون بين العطش والمرض

غولان يحذر: احتلال غزَّة "إعلان حرب من نتنياهو على إسرائيل"

بعد تصريحات نتنياهو المُثيرة.. خسائر في بورصة "تل أبيب"

8 إصابات بقصف الاحتلال مبنى في مدينة النبطية اللبنانية

16 سبتمبر 2025 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
...
8 إصابات بقصف الاحتلال مبنى في مدينة النبطية اللبنانية

أصيب ثمانية لبنانيين، مساء الاثنين، بينهم نساء وأطفال، بجروح متفاوتة، إثر غارة "إسرائيلية" استهدفت مبنى في حي كسار زعتر في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية، أنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" شنَّ غارة استهدفت شقة في مبنى سكني في حي كسار الزعتر عند أطراف مدينة النبطية جنوب لبنان، مما تسبب بسقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء.

وأكدت وزارة الصحة في لبنان أن الغارة الإسرائيلية أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ثمانية مواطنين بجروح طفيفة ومتوسطة من بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء.

ومنذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حزب الله، والاحتلال"الإسرائيلي" في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، يواصل الاحتلال خرق بنود الاتفاق، وتنفيذ عمليات اغتيال متكررة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #قصف على لبنان #وقف إطلاق النار في لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة