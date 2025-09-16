8 إصابات بقصف الاحتلال مبنى في مدينة النبطية اللبنانية

أصيب ثمانية لبنانيين، مساء الاثنين، بينهم نساء وأطفال، بجروح متفاوتة، إثر غارة "إسرائيلية" استهدفت مبنى في حي كسار زعتر في مدينة النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية، أنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" شنَّ غارة استهدفت شقة في مبنى سكني في حي كسار الزعتر عند أطراف مدينة النبطية جنوب لبنان، مما تسبب بسقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء.

وأكدت وزارة الصحة في لبنان أن الغارة الإسرائيلية أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ثمانية مواطنين بجروح طفيفة ومتوسطة من بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء.

ومنذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين حزب الله، والاحتلال"الإسرائيلي" في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، يواصل الاحتلال خرق بنود الاتفاق، وتنفيذ عمليات اغتيال متكررة.

المصدر / فلسطين أون لاين