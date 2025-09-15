استشهاد الصَّحفيِّ محمَّد الكويفي بقصف إسرائيليّ غرب غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد الصحفي محمد الكويفي، مساء يوم الإثنين، إثر قصف الاحتلال خيمة فوق سطح منزل في حي النصر غربي مدينة غزة، مما يرفع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بدء الإبادة في غزة إلى 249 شهيدًا.

وأوضحت مصادر محلية، أن الكويفي فقد زوجته وأطفاله في استهداف سابق استهدف شقته السكنية خلال العدوان المتواصل على القطاع، ليكمل الاحتلال سلسلة جرائمه بارتكاب جريمة جديدة بحقه اليوم.

من جهته، بين االمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن استشهاد الكويفي، إلى جانب الصحفي أيمن هنية (مصور ومهندس بث في وكالة المنارة للإعلام)، والصحفية إيمان الزاملي (من شبكة فلسطين نيوز)، رفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة على القطاع إلى 251 صحفياً.

وأدان المكتب الإعلامي، في بيان صحافي، اليوم الإثنين، استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل متعمد وممنهج، محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية عن هذه الجرائم.

وحمّل البيان "الاحتلال والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية".

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.