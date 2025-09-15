انطلاق القمَّة الطَّارئة في الدَّوحة... أمير قطر: العدوان الإسرائيليُّ غادر وجبان

متابعة/ فلسطين أون لاين

انطلقت، اليوم الإثنين، أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قادة وزعماء من دول عربية وإسلامية، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الأسبوع الماضي.

ويعتبر كثيرون أن القمة المرتقبة استثنائية من حيث توقيتها ودوافعها، إذ تتزامن مع استمرار حرب الإبادة في غزة، ومع انتقال العدوان الإسرائيلي إلى قطر، ما يجعلها – بنظر الشارع العربي والإسلامي – اختباراً حقيقياً لمدى قدرة القادة على تجاوز البيانات التقليدية إلى قرارات عملية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، أن العاصمة القطرية تعرضت لاعتداء إسرائيلي "غادر وجبان" استهدف مسكناً تقيم فيه عائلات قادة حركة حماس ووفدها المفاوض.

وقال الأمير إن "مواطنينا فوجئوا وصُدم العالم أجمع من هذا العمل الإرهابي الجبان"، مشيراً إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تحولت إلى حرب إبادة شاملة.

وأوضح أن قطر، التي استضافت وفوداً من حماس وإسرائيل، أنجزت عبر وساطتها صفقات تبادل شملت تحرير رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، مبيناً أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير وقع بينما كانت قيادة حماس تدرس مقترحاً أميركياً تسلمته الدوحة والقاهرة.

وتساءل أمير قطر: "إذا كانت إسرائيل تريد اغتيال القيادة السياسية لحركة حماس، فلماذا تفاوضها؟"، مؤكداً أن استهداف طرف تفاوضي بشكل منهجي يعني السعي لإفشال المفاوضات.

وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى جعل غزة غير صالحة للحياة تمهيداً لتهجير سكانها، وتعمل على فرض وقائع جديدة في كل مرة، إلى جانب مخططاتها لتقسيم سوريا، محذراً من أن هذه المخططات "لن تمر".

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية"، معتبراً أن هذا "وهم خطير"، مشدداً على أن سياسات حكومة المتطرفين في إسرائيل "إرهابية وعنصرية" في آن واحد.

واختتم الأمير بالتأكيد على أن قطر "عازمة على فعل كل ما يلزم للحفاظ على سيادتها ومواجهة العدوان الإسرائيلي"، مضيفاً أن قبول إسرائيل بمبادرة السلام العربية كان سيجنب المنطقة مآسي لا تحصى.

وعُقد في الدوحة، أمس الأحد، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة، شارك فيه نحو 50 وزيراً ومسؤولاً يمثلون جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لبحث مشروع البيان الختامي للقمة.

ويؤكد مشروع بيان محدث للقمة أن هجوم إسرائيل على قطر الأسبوع الماضي، وغيره من التصرفات، تهدد جهود تطبيع العلاقات مع الدول العربية، مشيراً إلى أن "الاعتداء الإسرائيلي على قطر، واستمرار أعمال إسرائيل العدائية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع، والحصار، والأنشطة الاستيطانية، والسياسات التوسعية، يُهدد آفاق السلام والتعايش في المنطقة، ويهدد كل ما تم تحقيقه في مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقيات الحالية والمستقبلية".

يُذكر أن "إسرائيل" قصفت الثلاثاء الماضي مقرات سكنية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالدوحة، مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وأحد أفراد الأمن الداخلي القطري.وقد أثار هذا الاعتداء الإسرائيلي على قطر تنديدا عربيا ودوليا واسعا.