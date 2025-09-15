بلدية غزَّة تحذِّر من تفاقم الكارثة الإنسانية وتناشد المجتمع الدولي بالتدخل العاجل

حذّرت بلدية غزة من خطورة تفاقم الكارثة الإنسانية في المدينة جراء تصعيد الاحتلال لحرب الإبادة المستمرة منذ نحو عامين، وما نتج عنها من دمار واسع في البنية التحتية وتكدس كبير للنفايات في الشوارع والمكبات، إضافة إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الأزمة تتفاقم يوميا بفعل تراكم النفايات، وانعدام المياه الكافية، وتسرب المياه العادمة نتيجة تدمير شبكات الصرف الصحي.

وأشارت، إلى أن الجهود المبذولة لجمع النفايات تواجه عوائق كبيرة بسبب نقص الوقود والآليات ومنع الوصول إلى المكب الرئيس شرق المدينة.

وناشدت بلدية غزة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة، ودعم جهود البلدية في التخفيف من الكارثة عبر توفير الاحتياجات الطارئة والحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

المصدر / فلسطين أون لاين