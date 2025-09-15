الصحة بغزَّة: نلفظُ أنفاسَنا الأخيرة في الاحتياجات العاجلة والمُنقذه للحياة

قالت وزارة الصحة في غزة، إنَّ المرضى والجرحى في قطاع غزة مُحاصرون ضمن مثلث الرعب " الجوع والقصف والحرمان من العلاج ".

وأوضحت الصحة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أنَّ الوضع الراهن لمؤشرات الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية تجاوز حدود الأزمة إلى مستويات كارثية .

وأكدت، أنَّ الطواقم الطبية في المستشفيات لايمكن لها استمرار العمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية .

وأضافت "نلفظ أنفاسنا الأخيرة في الاحتياجات الطبية العاجلة والمنقذه للحياة"، لافتةً إلى أنَّ العديد من المرضى والجرحى أمام لحظات حرجة لا يمكن توقع نتائجها .

وطالبت الصحة كافة الجهات المعنية بممارسة كامل نفوذها الإنساني لضمان إدخال وتسيير الإمدادات الطبية الطارئة للمستشفيات.

وتواجه المستشفيات التي لا تزال تعمل شحا كبيرا في الوقود والمستلزمات الطبية ومخزونات الدم، كما تشهد تدفقا كبيرا للجرحى في ظل تصاعد القصف "الإسرائيلي".

وبدعم أميركي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و871 شهيدا، و164 ألفا و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيا، منهم 145 طفلا.





المصدر / فلسطين أون لاين