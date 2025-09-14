فلسطين أون لاين

14 سبتمبر 2025 . الساعة 21:23 بتوقيت القدس
شخصيات وطنيَّة تنفي مزاعم الاحتلال بشأن طلبات مغادرة غزة
غزة/ فلسطين أون لاين

نفت شخصيات وطنية فلسطينية، مساء الأحد، ادعاءات ما يُسمى "المنسق الإسرائيلي" حول تقديمها أو تقديم عائلاتها طلبات لمغادرة قطاع غزة، مؤكدة أن هذه المزاعم جزء من الحرب النفسية التي يشنها الاحتلال.

وأكد عضو المجلس التشريعي المهندس إسماعيل الأشقر في تصريح صحفي أنه مقيم خارج البلاد منذ أربع سنوات للعلاج، ولم يتقدم هو أو أي من أفراد عائلته داخل غزة بطلب للسفر، واصفاً ما نُشر بأنه "باطل وكاذب ولا أساس له من الصحة".

وأكد الأشقر أن ما ورد بهذا الخصوص، هو ادعاء باطل وكاذب لا أساس له من الصحة، مضيفًا "أؤكد ثبات عائلتي وأبناء شعبي في أرضهم رغم كل الظروف والتحديات".

من جانبه، شدّد الدكتور محمد المدهون، عميد عائلة المدهون، على أن أسرته باقية على أرضها ثابتة بجوار قبور ثلاثة من أبنائها الذين ارتقوا شهداء خلال العدوان، ولن تغادر مهما اشتد الحصار أو تعاظمت التضحيات، مؤكداً أن هذه الأكاذيب تأتي في إطار محاولات الاحتلال البائسة للنيل من صمود الفلسطينيين.

وشدد المدهون، على أن هذه الشائعات لن تُفلح في ثني شعبنا عن التمسك بحقوقه، وأن غزة ستبقى عصيّة على الكسر، برجالها ونسائها وشهدائها ومرابطيها.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أم أكثر من مليون إنسان فلسطيني بينهم أكثر من ثلث مليون طفل ما زالوا في مدينة غزة وشمالها، ثابتين في أرضهم ومنازلهم وممتلكاهم، رافضين بشكل قاطع مخطط النزوح القسري نحو الجنوب، رغم استمرار العدوان الهمجي والإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال “الإسرائيلي” في محاولة لفرض جريمة “التهجير القسري”.

وأشار المكتب في بيان له، الجمعة، أن الاحتلال أعلن أن النزوح هذه المرة سيكون بلا عودة إلى مدينة غزة وشمالها بشكل نهائي، وهي جريمة مخالفة لكل القوانين الدولية.

وفق البيان؛ يبلغ عدد سكان غزة وشمالها أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً في شمال غزة و914 ألفاً في مدينة غزة، وقد اضطر قرابة 300 ألف للنزوح من الأحياء الشرقية نحو وسط المدينة وغربها.

