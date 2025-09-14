فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القصَّة كاملةً.. المقاومة تنشر اعترافات متخابر مع الاحتلال عبر قناة "تليجرام"

فصائل المقاومة الفلسطينيَّة توجِّه رسالةً مفتوحةً إلى قمَّة الدَّوحة

أولمرت: هجوم الدوحة فضيحة سياسية.. وزوهار يعلق: فاسد يطعن "إسرائيل"

خلال يومين.. أمن المقاومة يعلن عن تصفية 9 عملاء في غزة وشمالها

انطلاق أول سفينة تونسية ضمن "أسطول الصمود" نحو غزة

مسؤول يمني لـ "فلسطين": ممارسات الاحتلال بغزة "إبادة" ومخطط لإعادة تشكيل المنطقة

الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة في يومها 709

أنصار اللَّه اليمنيَّة تواصل استهداف العمق الإسرائيليِّ... رسائل ناريَّة تتجاوز غزَّة

بلغة الأرقام: جيش الاحتلال يواجه أزمة متصاعدة في أعداد "المعاقين"

نتنياهو وروبيو يقتحمان حائط البراق لأداء طقوس "تلمودية"

الصَّحة بغزة تصدر تنويهًا حول إجراءات التحويلات الطبية للخارج

14 سبتمبر 2025 . الساعة 20:40 بتوقيت القدس
...
الصَّحة بغزة تصدر تنويهًا حول إجراءات التحويلات الطبية للخارج
متابعة/ فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، تنويهاً مهماً حول إجراءات التحويلات الطبية للعلاج في الخارج، في ظل فقدان المنظومة الصحية لجزء كبير من مقدراتها التشخيصية والعلاجية نتيجة العدوان المتواصل، بما في ذلك خروج جميع أجهزة الرنين المغناطيسي عن الخدمة، إلى جانب توقف العديد من الخدمات الأخرى.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، عبر منصة الصحة على "التليجرام"، أنها وضعت معايير واضحة للحالات التي تستحق السفر للعلاج بالخارج، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم اعتماد جملة من الإجراءات الطبية والإدارية، مع إتاحة إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن التحويلة.

وأوضحت أن الحالات تُصنّف وفق خطورتها، بحيث تُعطى الأولوية لـ إنقاذ الحياة والحالات الحرجة، ويتم استكمال إجراءاتها عبر منظمة الصحة العالمية، بينما تُؤجَّل باقي الحالات إلى حين توفر فرص مناسبة لسفرها.

وشددت الوزارة على أنه لا يتم استيفاء أي رسوم في أي محطة من محطات التحويل، داعيةً كل من يتعرض لمحاولة ابتزاز مالي إلى التوجه الفوري للجهات المختصة للإبلاغ عنها.

وبيّنت أن عدد المرضى المسموح بخروجهم لا يزال ضئيلاً جداً مقارنةً بالحالات التي تنتظر السفر، لافتةً إلى أن القبول النهائي يخضع أيضاً لاشتراطات الدول المستضيفة ونوعية الحالات الطبية التي توافق على استقبالها.

وفيما يتعلق بحملة التشويه التي طالت بعض العاملين في ملف التحويلات، أكدت الوزارة أن ما نُشر بهذا الخصوص ادعاءات غير صحيحة صادرة إما عن جهل بالإجراءات أو بدوافع مغرضة، ولم يثبت لدى الوزارة أي تجاوزات.

كما جددت تأكيدها على استعدادها الكامل للتحقق من أي شكوى رسمية تُقدَّم بهذا الصدد.

#غزة #الصحة #وزارة الصحة #التحويلات الطبية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة