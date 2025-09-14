بلغة الأرقام: جيش الاحتلال يواجه أزمة متصاعدة في أعداد "المعاقين"

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف موقع والا العبري أن قسم التأهيل في جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه ضغوطاً غير مسبوقة، مع توقعات بأن يتعامل خلال السنوات الثلاث المقبلة مع ما يقارب 100 ألف مصاب.

ووفق التقرير، فإن القسم يتابع حالياً ملفات 81,700 مصاب، بينهم نحو 31 ألف جندي يعانون من صعوبات وقضايا نفسية.

وخلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، استقبل القسم أكثر من 20 ألف مصاب جديد، ما يقارب نصفهم مصابون بأزمات وصدمات نفسية.

وأشار الموقع إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين يشرف عليهم قسم التأهيل في الجيش بلغ حتى الآن 81,700 مصاب، فيما تتوقع التقديرات أن يرتفع الرقم إلى 100 ألف بحلول عام 2028، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها.

ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قُتل 900 ضابط وجندي إسرائيلي بينهم 456 منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته، وفقا لحصيلة معلنة للجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي.

كذلك، ووفقا المعطيات ذاتها، أصيب منذ بداية الحرب 6 آلاف و218 ضابطا وجنديا، بينهم ألفان و888 منذ اجتياح غزة.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على خسائرها البشرية والمادية على جبهات القتال، إذ تفرض رقابة مشددة وتمنع تداول ونشر المعلومات بشأن قتلاها وجرحاها في المعارك البرية في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وفي فبراير/ شباط الماضي، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن 170 ألف جندي عادوا من القتال سجلوا في برنامج أطلقته وزارة الدفاع للحصول على العلاج النفسي.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و368 شهيدًا، و162 ألفا و367 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 382 فلسطينيا، بينهم 135 طفلا.