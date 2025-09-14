لواء احتياط يهاجم رئيس الأركان: لماذا لا تستقيل؟

ترجمة عبد الله الزطمة

وجّه اللواء احتياط يتسحاق بريك رسالة مفتوحة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير، متسائلاً عن سبب عدم استقالته بعد فشل عملية "مركبات جدعون".

وأكد بريك أن العملية لم تحقق أهدافها المعلنة، إذ لم يُحسَم الصراع مع حماس ولم يُحرَّر الأسرى، بينما دفع الجيش ثمناً باهظاً بعشرات القتلى والجرحى.

ووفق ما نشر موقع "معاريف" اليوم الأحد، فإن بريك ذكّر بأن زمير نفسه حذّر مسبقاً من أن اقتحام غزة لن يؤدي إلى هزيمة حماس، وسيعرض حياة الأسرى للخطر ويستنزف القوات، بل واقترح إزالة هدف استعادة الأسرى من جدول المهام، لكن الحكومة تجاهلت موقفه.

وأضاف أن استمرار زمير في قيادة الجيش نحو "مصيدة موت" يتعارض مع القيم الأخلاقية والمهنية، محذراً من أن الحكومة ستتنصل لاحقاً من المسؤولية وتُلقي باللوم كله على الجيش. وختم رسالته بالتأكيد أنه لا يدعو إلى رفض الأوامر، بل إلى الاستقالة حفاظاً على المسؤولية الأخلاقية.



المصدر / فلسطين أون لاين