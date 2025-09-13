أوتشا تدعو لخطوات فاعلة لوقف إراقة الدماء بغزة

وصفت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، المسؤولة الأممية شددت على "ضرورة وقف العنف المروع في غزة.. نحن بحاجة لقرارات عاجلة لتمهيد الطريق أمام سلام دائم قبل فوات الأوان؛ أصوات لإسكات القنابل، وأفعال لوقف إراقة الدماء".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته عبر اتصال مرئي من منطقة دير البلح جنوبي قطاع غزة، تحدث فيه إلى مجموعة من الصحفيين العاملين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأميركية.

وقالت تشيريفكو إنه "قد حُكم على مدينة غزة بالإعدام، إما المغادرة أو الموت. أُمر مئات الآلاف من المدنيين المنهكين والمرهقين والمذعورين بالفرار إلى منطقة مكتظة، بحثا عن مساحة للتحرك"، في إشارة إلى إنذارات جيش الاحتلال لتهجير سكان مدينة غزة واحتلالها.

وأكدت تشيريفكو على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة عبر جميع المعابر والممرات الحدودية، بما في ذلك الشمال، وقالت إن سكان غزة "لا يطلبون صدقات، بل يريدون الحق في العيش بأمان وكرامة وسلام".

وفجر اليوم، السبت، جدد جيش الاحتلال إلقاء المنشورات الورقية التي ينذر فيها الفلسطينيين بمناطق واسعة من مدينة غزة أبرزها المناطق الغربية، بما يشمل أحياء الرمال الجنوبي، والشيخ عجلين، وتل الهوى، وميناء غزة، بالإخلاء إلى جنوبي القطاع عبر شارع الرشيد.

وعن أساليب توزيع الأمم المتحدة للمساعدات في غزة، قالت تشيريفكو إن الأمم المتحدة لديها نظام فاعل يشمل أكثر من 400 مركز توزيع في جميع أنحاء غزة.

وأوضحت أن هذه المراكز تقع على مقربة من جميع السكان، مما يسهل الوصول للمساعدات لكل من يحتاج إليها، إضافة إلى توفير وصول المساعدات إلى الفئات التي لا تستطيع التنقل.

وأشارت إلى أن أنشطة المساعدات في غزة تتم من خلال المطابخ والمخابز، وكذلك مراكز التوزيع، وأنها تضمن وصول المساعدات إلى الناس أينما كانوا في القطاع.

فيما يتعلق بالفرق بين آلية توزيع الأمم المتحدة للمساعدات عن طريقة ما تسمى بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية" بقيادة أميركية إسرائيلية، قالت تشيريفكو إن "الفرق بيننا هو أن مبدأنا الأكبر هو إلحاق الأذى بالناس. لذا فإننا نحاول أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أن الناس لا يتعرضون لمخاطر أكبر بسبب اضطرارهم للذهاب إلى منطقة عسكرية".

ويعمد جيش الاحتلال إلى استهداف منتظري المساعدات في أماكن التوزيع، موقعًا آلافا منهم بين شهيد وجريح.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق سلطات الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح سلطات الاحتلال أحيانا بدخول كميات محدودة جدًا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تحميها قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين