انسحاب لاعبي شطرنج "إسرائيليين" من بطولة في إسبانيا.. منظِّمو الحدث يعلِّقون: لنرفع أصواتنا

في سابقة رياضية من نوعها، انسحب جميع لاعبي الشطرنج "الإسرائيليين" السبعة، الذين كان من المقرر أن يشاركوا في بطولة إقليم الباسك للشطرنج هذا الأسبوع، من البطولة بعد أن أزال المنظمون علمهم من فاعليات البطولة.

وتعد بطولة الباسك المفتوحة الأربعين، التي تقام في مدينة سيستاو، بطولة يشارك فيها 235 لاعبا من 33 دولة وأربع قارات.

وأكد منظمو الحدث، أمس الجمعة، عبر وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، أنه لن يشارك أي من اللاعبين الإسرائيليين، بمن فيهم الأساتذة الدوليون جاي ليفين ويوتام شوحط.

ويأتي ذلك بعد أن قال منظمو البطولة، التي تستمر أسبوعا، إنهم لم ينجحوا في طلبهم بأن يلعب اللاعبون الإسرائيليون تحت علم الاتحاد العالمي للشطرنج، وليس علم "إسرائيل".

وأضاف: "تصرفنا وفقًا للقواعد الدولية، لكننا دعوناهم إلى عدم المشاركة ونشكرهم على قرارهم".

وقال نادي سيستاو للشطرنج إن هذا الطلب "إشارة إلى رفض الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية لحقوق الإنسان" حيث أرادوا "التعبير عن إدانتهم الشديدة للإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة".

وقال المنظمون: "نريد أن نرفع أصواتنا لرفض الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والهجمات العشوائية التي يشنها الجيش الإسرائيلي".

وردا على ذلك، قرر نادي سيستاو للشطرنج عدم وضع أي أعلام وطنية على طاولات المباريات.

وأعلن النادي أن أعلام الأقاليم الإسبانية المستقلة فقط هي التي سترفع في مكان المباراة، إلى جانب العلم الفلسطيني "كتعبير متواضع عن تضامن بطولة إقليم الباسك المفتوحة".

ونقلت صحيفة "داماس إي رييس" الإسبانية عن ميغيل أنخيل ديل أولمو، رئيس نادي سيستاو للشطرنج، قوله إن الخطة الأصلية للمنظمين كانت منع اللاعبين الإسرائيليين من المشاركة في البطولة.

وأشار البيان إلى أن اللاعبين "الإسرائيليين" لا يخضعون لأي قيود دولية تمنعهم من التنافس تحت علمهم، على عكس لاعبي روسيا وروسيا البيضاء الذين باتوا، منذ عام 2022، مطالبين بالمشاركة كرياضيين محايدين بسبب العقوبات المفروضة.

وجمعت بطولة سيستاو المفتوحة أكثر من 250 لاعبًا من 33 دولة. وفي بيان رسمي، أكد النادي التزامه بقواعد الاتحاد الدولي، لكنه شدد في الوقت ذاته على تمسكه بـ"قناعاته الإنسانية"، مشيرًا إلى أنه سعى لإيجاد "حل سلمي" يضمن احترام اللاعبين والجمهور على حد سواء.

كما أعلن النادي عن دعمه للمظاهرات السلمية التي تعتزم جمعيات محلية تنظيمها في مدينة سيستاو تضامنا مع الفلسطينيين، وصرّح أولمو: "نرحب بهذه المظاهرة، إذ ستسلط الضوء إعلاميًا على موقفنا وتشرح الخطوات التي قمنا بها".

وكشف عن نية تنظيم مظاهرة أكبر يوم السبت، وصفها بأنها "احتجاج ضد ما يُعتبر إبادة جماعية، ودعم للشعب الفلسطيني".

وأكد النادي أنه سيعرض أعلام جميع الدول المشاركة، بما في ذلك علم فلسطين، في إشارة رمزية للتضامن.

يذكر أن الرياضة في إسبانيا شهدت توترات سياسية مؤخرا، إذ تم تقليص بعض مراحل سباق إسبانيا للدراجات في مدينة بيلباو، بعد أن نظم محتجون مؤيدون لفلسطين احتجاجات طالبوا خلالها بطرد فريق "إسرائيل بريمير تيك" من المنافسة.

