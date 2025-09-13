حمدان: محاولة اغتيال وفد حماس بالدوحة إطلاق نار مباشر على ورقة الرئيس ترمب

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسامة حمدان إن محاولة الاحتلال "الإسرائيلي" اغتيال وفد الحركة المفاوض في الدوحة هو "إطلاق نار مباشر" على ورقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى وقف إطلاق نار.

وأوضح حمدان في تصريحات صحفية، أمس الجمعة، أن "محاولة اغتيال الوفد هي إطلاق نار مباشر على ورقة الرئيس ترامب، فإذا كان الإسرائيليون يقبلونها، فالأجدر أن يستمعوا لردّ حماس عليها، لا أن يردّوا بقصف الدوحة ومقر الاجتماع".

وأشار إلى أن الموقف الإسرائيلي منذ رفضه الردّ على ورقة الوسطاء في 18 آب/ أغسطس الماضي كان واضحا بأنه انقلاب على مسار التفاوض، والتوصل إلى تسوية توقف العدوان على غزة وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى.

وتابع، "ننتظر ما ستسفر عنه الجهود والاتصالات التي تبذلها قطر ومصر، لنرى إن كانت هناك نوايا أمريكية للضغط على "إسرائيل" من أجل وقف نهائي لإطلاق النار".

ولفت إلى أن "الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر وقطر في محطات عديدة كانت قريبة من تحقيق إنجاز، لكن حكومة الاحتلال كانت تعطلها إما باغتيال أو بعدوان جديد في غزة، وآخرها الهجوم على الدوحة".

ومضى قائلا، "مع ذلك، أثبتت قطر ومصر قدرة عالية على امتصاص صدمات الاحتلال والمضي قدما، لأن المطلوب هو وقف العدوان ووضع حدّ للكيان المارق الذي يعبث بأمن المنطقة".

وتابع حمدان أن "الجهود التي يقوم بها رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن) في واشنطن مهمة، ونأمل أن يستجيب الأمريكيون لها".

والثلاثاء الماضي، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مقر حركة حماس في الدوحة بعدة صواريخ أثناء مناقشة وفد الحركة مقترحًا لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت "حماس" نجاة وفدها برئاسة رئيسها في القطاع خليل الحية، فيما استشهد مدير مكتبه جهاد لبد ونجله همام الحية، و3 من طاقم الحراسة هم: ⁠الشهيد عبد الله عبد الواحد، و⁠الشهيد مؤمن حسونة، والشهيد أحمد عبد المالك ⁠إضافة إلى الشهيد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي من منتسبي الأمن الداخلي القطري.

المصدر / فلسطين أون لاين