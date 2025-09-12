ماكرون يرحّب بإعلان نيويورك: خطوة نحو "طريق لا رجعة فيه"

فلسطين أون لاين

12 سبتمبر 2025 . الساعة 21:47 بتوقيت القدس
...
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
متابعة/ فلسطين أون لاين

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" الداعي إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا بأنها "خطوة في طريق لا رجعة فيه نحو السلام".

وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس": "بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، اعتمد 142 بلدًا (إعلان نيويورك) بشأن حل الدولتين".

وفي السياق نفسه، رد وزير الخارجية الفرنسي المستقيل جان نويل بارو على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله: "ستكون هناك دولة فلسطينية".

وكان نتنياهو قد أكد، خلال حفل توقيع مشروع استيطاني في الضفة الغربية المحتلة أمس الخميس، أنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية. هذا المكان ملك لنا".

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على مشروع قرار يؤيد إعلان "نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك في أول قرار لدورتها الـ80.

وحصل القرار على تأييد 142 دولة، مقابل 10 دول صوتت ضده، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

ويُعد القرار الجديد خطوة تنفيذية لإعلان نيويورك الصادر في حزيران/يونيو الماضي، والذي وضع خارطة طريق ملزمة ومحددة زمنياً نحو إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، وإنهاء الاحتلال، وإعادة إعمار غزة، ونشر بعثة استقرار دولية تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما ندّد الإعلان بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، وشدّد بوضوح على أن "حرب غزة يجب أن تنتهي الآن".

