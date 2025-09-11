فلسطين أون لاين

11 سبتمبر 2025 . الساعة 19:36 بتوقيت القدس
سجن 6 جنود من لواء "جفعاتي" رفضوا العودة للقتال في غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، عن صدور أحكام بالسجن بحق ستة جنود من لواء جفعاتي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد رفضهم المشاركة في جولة قتالية جديدة داخل قطاع غزة.

وذكرت القناة،  أن هؤلاء الجنود شاركوا في عشرات المعارك منذ اندلاع الحرب، لكنهم أعلنوا رفضهم الاستمرار بعدما أنهكتهم المواجهات جسديًا ونفسيًا، نتيجة طول فترات القتال والمشاهد القاسية التي عايشوها.

وأشارت إلى أن الوحدة نفسها تكبدت خسائر مباشرة، إذ قُتل أحد أفراد الفصيل خلال عملية توغل في خان يونس، فيما قُتل جندي آخر بحادث إطلاق نار بالخطأ، بعدما أصيب برصاصة خرجت من رشاش جندي آخر كان داخل مدرعة "نمر" في جباليا.

وأكدت القناة أن الحادث الأخير وقع قبل نحو شهر، عندما كان من المقرر أن يشارك الفريق في مهمة جديدة بجباليا، لكن ستة من عناصره رفضوا الانخراط في القتال، ما أدى إلى اعتقالهم ومحاكمتهم عسكريًا.

