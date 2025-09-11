مصدر أمني: عصابات عملاء ومستعربين تختطف مجاهدين في غزة

فلسطين أون لاين

11 سبتمبر 2025 . الساعة 18:22 بتوقيت القدس
مصدر أمني للمقاومة: عصابات عملاء ومستعربين تختطف مجاهدين في غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن عصابات من العملاء والمستعربين نفذت خلال الأيام الماضية عمليات خطف استهدفت مجاهدين في قطاع غزة.

وأوضح المصدر لقناة الجزيرة، أن هذه العصابات تعمل لصالح الاحتلال في جمع معلومات حول أماكن الأسرى الفلسطينيين وأنفاق المقاومة، مؤكداً أن الفصائل ستلاحق العملاء والمستعربين وتوقع بهم العقوبة المستحقة.

وفي يوليو/تموز الماضي، كان مصدر أمني رفيع في المقاومة عن امتلاكهم "قائمة سوداء" تضم تجار الحروب والعصابات المنظمة وعملاء الاحتلال، مؤكداً أن هؤلاء سيحاكمون تمهيداً للقصاص.

كما أشار مسؤول أمني في حركة حماس مطلع الشهر ذاته، إلى أن الاحتلال يستخدم نقاط المساعدات الإنسانية لتجنيد متخابرين والالتقاء بهم، لافتاً إلى أن المخدرات تُستغل كوسيلة لإسقاط الشباب وربطهم أمنياً.

وبحسب المعلومات، فقد تشكلت بدعم إسرائيلي مجموعات من العملاء، من بينها عصابة ياسر أبو شباب التي تنشط في رفح جنوب القطاع، إضافة إلى مجموعات أخرى تتحرك شمال غزة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد ذكرت قبل أشهر أن جهاز "الشاباك" سلّح سراً ما وصفته بـ"مليشيا فلسطينية" في غزة، بموافقة مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار مواجهة حركة حماس.

