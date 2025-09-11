قطر تشيَّع شهداء محاولة اغتيال وفد حماس بمشاركة الأمير تميم

متابعة/ فلسطين أون لاين

شيّعت قطر، بعد صلاة عصر اليوم الخميس، في العاصمة الدوحة شهداء الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف مبانٍ سكنية الثلاثاء الماضي، وذلك بمشاركة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي حضر صلاة الجنازة في جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قبل أن يُوارى الشهداء الثرى في مقبرة مسيمير.

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أعلنت مسبقًا أن الجنازة ستُقام بعد صلاة العصر، مؤكدة أن الشهداء قضوا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف موقعًا يقيم فيه عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.





واستهدفت إسرائيل بهجوم صاروخي أول أمس الثلاثاء، مباني سكنية في الدوحة، يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن الحركة قالت إن كبار مسؤوليها نجوا، في حين استشهد 5 من أعضائها إضافة إلى عنصر في قوات الأمن القطرية.

وأسماء الشهداء، هم: همام الحية: نجل القيادي البارز ورئيس الوفد المفاوض للحركة خليل الحية.جهاد لبداد: مدير مكتب خليل الحية، أحمد مملوك، عبد الله عبد الواحد، مؤمن حسون: مرافقون وموظفون في المكتب.العريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري: من منتسبي قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا).





في تصريحات لقناة CNN الأميركية، قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الهجوم "إرهاب دولة" ارتكبته إسرائيل، مضيفًا: "لا أجد كلمات للتعبير عن مدى غضبنا من هذا الهجوم".

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "ينتهك القوانين الدولية ويجوّع قطاع غزة، ويجب أن يُقدَّم للعدالة باعتباره مطلوبًا للمحكمة الجنائية الدولية".

وأشار إلى أن قطر تعيد تقييم دورها كوسيط رئيسي في ملف الأسرى والمفاوضات، معتبرًا أن الهجوم "أنهى كل أمل في هذا المسار"، وكاشفًا عن بحث رد إقليمي مع الشركاء قد يضع حدًا لـ"بلطجة إسرائيل".

منذ عام 2012، تستضيف الدوحة المكتب السياسي لحركة حماس بمباركة أميركية، في إطار الحفاظ على قناة اتصال غير مباشرة مع الحركة. وقد احتضنت قطر خلال الأشهر الماضية جولات متعددة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية وأميركية، لكن الهجوم الأخير على العاصمة القطرية وصفته الدوحة بأنه تصعيد خطير يستهدف السيادة والأمن الإقليمي.