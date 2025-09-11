دعوى قضائية في ألمانيا ضد جندي "إسرائيلي" لارتكابه جرائم إبادة في غزَّة

فلسطين أون لاين

11 سبتمبر 2025 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن تقديم شكوى في ألمانيا ضد جندي "إسرائيلي" ظهر في تحقيق صحفي يتحدث فيه عن قتل مدنيين خلال الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة.

وأوضحت "هآرتس"، أن الجندي "الإسرائيلي" وصف بتحقيق للغارديان إطلاق قناصة إسرائيليين النار على فلسطينيين بغزة عبروا خطًا وهميًا حدده قادتهم.

من جهتهم، قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، و3 منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان إنهم قدموا شكوى جنائية إلى المدعي العام الفيدرالي الألماني ضد قناص في ما يسمى بـ "وحدة الأشباح"، التابعة للكتيبة 202 للمظليين، في جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وذكر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أنّ الجندي، البالغ من العمر 25 عاماً، وُلد ونشأ في ميونيخ، وكان لديه إقامة مسجلة في ألمانيا حتى وقت قريب.

كما يقول المركز، في الشكوى المكونة من 130 صفحة، إنّه قدّم أدّلة، بما في ذلك أبحاث تحقيقية، وتسجيلات سمعية وبصرية، تفيد بأن الجندي ينتمي إلى الوحدة، وأن أعضاءها قتلوا مدنيين في غزة عمداً.

وأضاف أنّ القضية رُفِعت بموجب القوانين الألمانية، التي تسمح للمدّعين العامّين بملاحقة الجرائم الدولية، إذا كان المتهمون قد وُلدوا في ألمانيا أو كانوا مواطنين ألمان.

وفي أوائل العام الحالي، كشفت "هيئة البث" الإسرائيلية أنّ منظّمات مؤيّدة لفلسطين تقدّمت بـ 50 شكوى في محاكم محلية حول العالم، ضد جنود احتياط "إسرائيليين"، لارتكابهم جرائم في غزة.

 

