11 سبتمبر 2025 . الساعة 11:42 بتوقيت القدس
نتنياهو يرشِّح ديفيد زيني لرئاسة لـ"الشاباك"
ترجمة عبد الله الزطمة

أعلن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو أنه قرر تعيين اللواء الاحتياط ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلفاً لرونين بار الذي تنتهي ولايته في 21 سبتمبر/أيلول الجاري.

ووفق ما نشر موقع "القناة 7" اليوم الخميس، فقد توجه نتنياهو بطلب رسمي إلى اللجنة الاستشارية برئاسة القاضي المتقاعد آشر جرونيس للمصادقة على التعيين، مشيراً إلى أن شغل المنصب بات ملحّاً في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

زيني، الذي خدم في مناصب بارزة "بالجيش الإسرائيلي"، قاد كتيبة 51 في لواء جولاني، ووحدة "إيغوز"، ولواء ألكسندروني، إلى جانب مواقع قيادية في القيادة المركزية والفرقة 340 والمركز الوطني للتدريب البري.

ووصف نتنياهو المرشح بأنه يتمتع بـ"تفكير نقدي وقدرة على الابتكار والتكيف مع الواقع المتغير"، مؤكداً أنه الأكثر ملاءمة لقيادة "الشاباك" في المرحلة المقبلة.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
