أوروبا تتجه لمعاقبة "إسرائيل"… وفون ديرلاين: ما يحدث في غزة "هز ضمير العالم"

10 سبتمبر 2025 . الساعة 18:43 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، الأربعاء، أن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين وتعليقاً جزئياً لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، تركز على الجوانب التجارية. كما كشفت عن نية الاتحاد تعليق الدعم الثنائي لتل أبيب، مع استثناء المجتمع المدني ومؤسسة "ياد فاشيم".

وقالت فون ديرلاين في خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن ما يحدث في غزة "هز ضمير العالم"، مشيرة إلى مشاهد الأمهات اللواتي يحملن جثامين أطفالهن، مؤكدة أن "المجاعة المصنوعة لا يمكن أن تُستخدم سلاحَ حرب".

وأعلنت عن إنشاء مجموعة مانحين لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل، محذّرة من أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يشكّل تقويضاً واضحاً لحل الدولتين.

علمًا بأن فون دير لاين تتعرض لانتقادات بسبب دعمها غير المشروط لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، وقد أثار عدم تغييرها سياساتها رغم الإبادة الجماعية بغزة انتقادات من الرأي العام الأوروبي وبعض الدول الأعضاء.

من الجانب الإسرائيلي، هاجم وزير الخارجية جدعون ساعر تصريحات فون ديرلاين، واعتبرها "مؤسفة وتردد دعاية حماس الكاذبة"، مشدداً على أن "مواقف أوروبا تقوي المحور المتطرف في المنطقة".

بينما تؤيد دول مثل إيرلندا وإسبانيا والدنمارك المضي قدماً نحو عقوبات صارمة على إسرائيل تشمل حظر الأسلحة وتقييد العلاقات التجارية، تتحفظ دول أخرى، أبرزها ألمانيا والمجر وسلوفاكيا، على أي خطوة قد تمس تل أبيب.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلا.

#قطاع غزة #الاتحاد الأوروبي #المجاعة #التجويع

