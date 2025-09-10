ثلاثة مسارات... كيف سيكون الرَّدُّ القطريُّ على الاعتداء الإسرائيليِّ؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

أثارت محاولة الاحتلال اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في الدوحة موجة غضب رسمي وشعبي، بعدما وصفتها قطر بأنها "إرهاب دولة" يستهدف أمنها وسيادتها، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

من المنتظر أن يبحث مجلس الوزراء القطري في اجتماعه الدوري اليوم تبعات العدوان الإسرائيلي ونتائج الاتصالات التي تجريها الدوحة مع عواصم عربية وإسلامية لعقد قمة طارئة في العاصمة القطرية نهاية الأسبوع، وفق ما صرح به المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري. وتهدف القمة إلى بلورة موقف عربي–إسلامي موحد إزاء الاعتداء الإسرائيلي على قطر، ووضع آليات عملية للتعامل مع التصعيد.

وأكد المحلل السياسي إبراهيم المدهون أن محاولة الاحتلال الإسرائيلي اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة تمثل "جريمة سياسية خطيرة"، تعكس أن إسرائيل لا تؤمن بالمسار التفاوضي ولا تنظر إليه إلا كغطاء لشراء الوقت وخداع المجتمع الدولي، في حين تستخدمه ستارًا لتصفية قادة المقاومة.

وقال المدهون في قراءة تحليلية إن "ارتكاب مثل هذه الجريمة في قلب عاصمة عربية آمنة يُعد سابقة غير مقبولة، وسيكون لها انعكاسات واسعة على مستقبل المفاوضات والصراع ككل"، مشيرًا إلى أن رفض الاحتلال الرد على ما توصل إليه الوسيط المصري مع حماس والفصائل قبل أسابيع يكشف بوضوح أنه غير معني بأي اتفاق جاد يوقف العدوان، بل يصر على مواصلة الحرب والإبادة في غزة.

كما أشار إلى أن العدوان الإسرائيلي في الدوحة "لم يستهدف حماس وحدها، بل هو جزء من رؤية توسعية عبّر عنها نتنياهو بالحديث عن إسرائيل الكبرى وشرق أوسط جديد قائم على الهيمنة الصهيونية"، موضحًا أن الخطر يتجاوز غزة ليهدد الخليج والمنظومة العربية والإسلامية كلها.

وفي ظل خطورة هذا التطور الذي يطال العاصمة القطرية لأول مرة، تتجه الأنظار إلى الدوحة لرصد خياراتها المحتملة في الرد على الاعتداء الإسرائيلي، سواء عبر المسار الدبلوماسي والقانوني أو من خلال خطوات أكثر حزمًا. لكن يبقى السؤال: ما طبيعة الرد القطري المنتظر؟.

حول ذلك، أوضح رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، جابر الحرمي، أن قطر لن تمرر الاعتداء دون خطوات عملية، متحدثًا عن ثلاثة مسارات متوازية: المسار القانوني عبر المؤسسات الدولية، المسار الدبلوماسي عبر شبكة التحالفات الخليجية والعربية والدولية، وأخيرًا مسار إعادة التقييم في كيفية التعامل مع إسرائيل التي تحاول توسيع رقعة الصراع.

وشدد الحرمي، في حديثه لقناة الجزيرة القطرية، على ضرورة الانتقال من التنديد إلى إجراءات ملموسة مثل العقوبات أو تقليص التعاملات الاقتصادية مع تل أبيب.

اليوم الأربعاء، من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب من الجزائر – العضو العربي في المجلس – لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وقد حصل الطلب على تأييد باكستان والصومال، إضافة إلى دعم بريطانيا وفرنسا، في حين تتوجّه الأنظار إلى الموقف الأميركي المتوقع أن يشكّل عامل الحسم في مخرجات الجلسة.

الباحث أول في مركز الجزيرة للدراسات، لقاء مكي، استبعد صدور أي قرار إدانة ضد إسرائيل، معتبرًا أن الولايات المتحدة إما ستستخدم حق النقض (الفيتو) أو ستعرقل تمرير أي نص فعّال، حتى لو لم تلوّح بالفيتو رسميًا.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يعير اهتمامًا للقانون الدولي أصلًا، وهو ماضٍ في سياساته العدوانية.

وفي الإطار، كشفت صحيفة واشنطن بوست، أن واشنطن قدّمت في وقت سابق تعهدًا لقطر بأن حركة حماس لن تُستهدف على أراضيها ما دامت المفاوضات جارية. لكن الهجوم الأخير كشف هشاشة هذه الضمانات.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي تعليق على الحادثة، ألقى باللوم على نتنياهو، معتبرًا أن القرار بالهجوم كان إسرائيليًا خالصًا. وأكد أن القصف الأحادي على قطر لا يخدم مصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة، معبرًا عن "حزن شديد" إزاء الخطوة التي اتخذها نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وأعاد الحرمي التأكيد على أن إسرائيل تمادت في عدوانها لأنها لم تواجه عقوبات أو إجراءات رادعة من المجتمع الدولي، بل وجدت الغطاء السياسي والدبلوماسي في مجلس الأمن.

وبرأيه، فإن واشنطن إذا أرادت استعادة ثقة دول المنطقة كقوة ضامنة، فعليها أن تتحرك بخطوات عملية تتجاوز التصريحات التقليدية بالرفض والتنديد.

وأعلنت حركة حماس رسميًا أن إسرائيل فشلت في اغتيال وفدها المفاوض بالدوحة، لكنها أكدت استشهاد ستة أشخاص في الهجوم، بينهم همام الحية نجل القيادي خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لبد، إلى جانب ثلاثة مرافقين وعنصر من قوة الأمن الداخلي القطري "لخويا".

من جهته، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، أن قطر لن تتهاون إزاء أي مساس بسيادتها وسلامة أراضيها أو تهديد أمنها واستقرار المنطقة، مشدداً على أن الهجوم الإسرائيلي "السافر" الذي استهدف مقر قيادات المكتب السياسي لحركة حماس أثناء انعقاد المفاوضات في الدوحة لا يمكن تفسيره إلا في سياق "إرهاب دولة".

وشدد رئيس الوزراء القطري، في مؤتمر صحافي، على أن "قطر تحتفظ بحق الرد حيال الهجوم الإسرائيلي، وستتعامل بحزم مع أي اختراق متهور أو اعتداء يطال أمنها ويهدد استقرار المنطقة، وسوف تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للرد عليه"، كاشفاً عن تشكيل فريق قانوني سيباشر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للرد على هذا الهجوم الذي وصفه بأنه "تصرف مارق".

وأشار إلى أن "ما شهدته أراضي قطر اليوم، ما هو إلا إرهاب دولة يمارسه شخص مثل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي في سياق هذه السياسات الممنهجة والمحاولات المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وبمثابة رسالة واضحة للمنطقة ككل مفادها: بأن هناك لاعباً مارقاً يمارس عربدة سياسية مستمرة في هذه المنطقة وينتهك سيادة الدول فيها".

المصدر / الجزيرة* فلسطين أون لاين