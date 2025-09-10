فتح باب التقديم للمنح الدراسية في الجزائر للعام 2025/2026.. كل ما تحتاج معرفته

تعلن وزارة التربية والتعليم العالي عن بدء استقبال طلبات المنح الدراسية في الجزائر لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2025/2026، وذلك في تخصصات متنوعة.

كيفية التقديم

- التقديم الإلكتروني: يجب على جميع المتقدمين تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة وإرفاق الوثائق المطلوبة إلكترونيًا.

- تسليم الوثائق: بعد التقديم الإلكتروني، يجب تسليم جميع الوثائق المطلوبة والمصدقة إلى الجهات المعنية قبل الموعد النهائي.

المواعيد النهائية ومواقع التسليم

الفرصة متاحة حتى يوم الأربعاء الموافق 10/09/2025.

- لطلبة الضفة الغربية: يتم تسليم الوثائق في:

مقر وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله.

مكتب التعليم العالي في الخليل.

مكتب التعليم العالي في نابلس.

لطلبة غزة: يتم التقديم إلكترونيًا فقط حاليًا. سيتم الإعلان عن موعد تسليم الوثائق في مقر الوزارة في غزة لاحقًا.

لحملة الشهادات الثانوية غير الفلسطينية: يجب تسليم الوثائق في نفس المواقع المذكورة أعلاه.

ملاحظة هامة: يجب إكمال كل من التقديم الإلكتروني وتسليم الوثائق ورقيًا. أي طلب لا يستوفي الشرطين يعتبر لاغيًا.

معلومات التواصل

إذا كان لديك أي استفسار، يمكنك التواصل مع وزارة التعليم العالي، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين