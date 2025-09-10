إسبانيا تمنع بن غفير وسموتريتش من دخول أراضيها

أعلنت الحكومة الإسبانية، منع وزير "الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما من قادة اليمين المتطرف، من دخول أراضيها.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من قرار "إسرائيلي" مماثل بمنع وزيرتين من الحكومة الإسبانية من دخول الأراضي المحتلة على خلفية تصاعد التوتر الدبلوماسي بسبب حرب الإبادة في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن الوزيرين "الإسرائيليين" أُدرجا على "القائمة الرسمية للأشخاص الخاضعين للعقوبات"، وبالتالي لن يُسمح لهما بدخول البلاد، مضيفا أن القائمة "مفتوحة" وقد تضم شخصيات أخرى "تعرقل جهود السلام".

وأشار ألباريس إلى أن القائمة تشمل حتى الآن 13 مستوطنا إسرائيليا متورطين في أعمال عنف.

ويوم الاثنين، أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها قررت إغلاق الموانئ الإسبانية والمجال الجوي أمام الطائرات والبواخر "الإسرائيلية" التي تنقل أنظمة دفاعية أو ذخائر إلى جيش الاحتلال، وذلك ضمن إجراءات عقابية متصاعدة على خلفية العدوان المستمر على قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في تصريحات صحفية، إن القرار يشمل منع رسوّ البواخر "الإسرائيلية" التي تحمل أنظمة دفاعية في الموانئ الإسبانية، وإغلاق المجال الجوي أمام أي طائرة تنقل أسلحة أو ذخائر إلى "إسرائيل"، بالإضافة إلى منع الناقلات التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من دخول الموانئ.

وأضاف سانشيز: "كل ما فعلناه حتى الآن لم يُفلح في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، ولهذا قررنا زيادة الدعم الإنساني لغزة، وسنرفع مساهمتنا في تمويل الأونروا بـ 10 ملايين يورو".

وتُعد إسبانيا من أبرز الأصوات الأوروبية المعارضة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث لم تُعيّن "إسرائيل" سفيرا في مدريد منذ أن اعترفت حكومة سانشيز بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024.

المصدر / وكالات