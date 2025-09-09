نجاة وفد حماس من غارة "إسرائيلية" استهدفت اجتماعًا في الدوحة

فلسطين أون لاين

09 سبتمبر 2025 . الساعة 17:01 بتوقيت القدس
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف مصدر قيادي في حركة حماس، مساء الثلاثاء، أن الوفد القيادي للحركة برئاسة الدكتور خليل الحية نجا من غارة إسرائيلية استهدفت مقر اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، أن الغارة استهدفت المكان بينما كان الوفد يعقد اجتماعًا لمناقشة المقترح الأخير الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقال إن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومساء اليوم، وقعت انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت مقر حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطر.

وأوضحت مصادر إعلامية، أن أكثر من 10 انفجارات متتالية سمع دويها في العاصمة القطرية الدوحة، مع تصاعد لأعمدة الدخان في سماء المدينة.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة الدوحة.

وقالت الوزارة في بيانها إن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة.

وأضافت أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل الهجوم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات فور توفرها.

