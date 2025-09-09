رويترز: غالبية سكان غزَّة يرفضون النُّزوح والمشهد يتعقد أمام "الجيش الإسرائيلي"

أثارت أوامر الاحتلال "الإسرائيلي" لسكان مدينة غزة بالإخلاء نحو منطقة المواصي الصغيرة جنوب قطاع غزة، حالة من الارتباك بين سكان مدينة غزة البالغ عددهم مليون نسمة.

وقالت الغالبية العظمى إنها ستبقى في المدينة لأنه لا يوجد أي مكان آخر آمن، فيما وقال بعض سكان غزة إنه لا خيار أمامهم سوى المغادرة إلى الجنوب.

وقال رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو “أقول لسكان غزة: اغتنموا هذه الفرصة وأصغوا إليّ جيدا: تم تحذيركم، غادروا الآن!”.

ونزح سكان غزة مرات عدة منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023، وظلوا يتنقلون بين شمال القطاع وجنوبه في ظل أزمة إنسانية متفاقمة ومجاعة قاسية.

وأصدر "الجيش الإسرائيلي" تعليمات لسكان مدينة غزة بالانتقال إلى منطقة المواصي في خان يونس، والتي يصنفها “منطقة إنسانية”.



وتعقّد خطة "إسرائيل" للسيطرة على مدينة غزة جهود وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين.

وانعقدت آمال على جهود الوساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لمنع "إسرائيل" من تنفيذ خطة السيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي أعلنت فيه دول أوروبية عدة، غضبها من القصف "الإسرائيلي" في غزة، أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، وهي خطوة ترفضها "إسرائيل".

ويقول منتقدون دوليون إن خطة "إسرائيل"، التي تتضمن إخلاء القطاع بأكمله من السلاح مع السيطرة الأمنية عليه، قد تفاقم المحنة الإنسانية لسكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

المصدر / فلسطين أون لاين