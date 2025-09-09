انتحار ضابط احتياط في جيش الاحتلال بطلق ناري داخل شقته

فلسطين أون لاين

09 سبتمبر 2025 . الساعة 12:26 بتوقيت القدس
كشف موقع واللا العبري، أن طواقم إسعاف الاحتلال، عثرت على جثة ضابط احتياط، داخل شقته، في رحوفوت جنوب "تل أبيب" بعد أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه.

وأوضح الموقع، أن فريق نجمة داوود الحمراء، أعلن وفاته على الفور في المكان بعد فحصه، وأشار إلى أنه يبلغ من العمر 31 عاما، وكان زفافه مساء اليوم.

وقال الإسعاف، إن الضابط المنتحر، كان مصابا بطلق ناري لدى معاينة جثته، وقام الجيش بإبلاغ عائلته والشرطة العسكرية فتحت تحقيقا.

وسبق هذه الواقعة بأسبوع، انتحار أحد جنود الاحتلال الذين شاركوا في الإبادة بقطاع غزة، عبر إطلاق النار على نفسه.

ومنذ بداية العام الجاري، بلغ عدد الجنود الذين أقدموا على الانتحار 25 جنديا من بينهم شرطيان، وفقا للمعطيات "الإسرائيلية"، في حين بلغ عدد الجنود المنتحرين منذ مطلع عام 2023 وحتى مطلع سبتمبر/أيلول الجاري أكثر من 57.

ووفقا للبيانات الرسمية التي نشرها "الجيش الإسرائيلي"، فقد بلغ عدد الجنود المنتحرين 17 جنديا في عام 2023، و21 ضابطا وجنديا في عام 2024، وهو أكبر عدد مسجل منذ 2011.

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قبل يومين تقريرا مطولا يلقي الضوء على تزايد حالات الانتحار بين جنود "الجيش الإسرائيلي" ولا سيما من قوات الاحتياط في ظل استمرار حرب الإباة على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عامين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #انتحار جنود الاحتلال

