نتنياهو يقود "إسرائيل" في نفق مظلم

الثلاثة والعشرون شهرًا من الدمار والإبادة الجماعية والمجاعة في قطاع غزة لم تُشبع جوع نتنياهو وزمرته المتعطشين إلى إراقة الدماء وإهلاك الحرث والنسل وحرق الأخضر واليابس. يستعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إمكانياته العسكرية الضخمة التي أمدّته بها إدارة ترامب، في تدمير الأبراج السكنية في مدينة غزة، لدفع الفلسطينيين إلى النزوح والرحيل، غير آبه بالمواقف الدولية الرافضة للإبادة الجماعية.

لم يكن هدف عملية "عربات جدعون" بنسختيها الضغطَ على حركة حماس لتمهيد الطريق نحو صفقة شاملة؛ بدليل أن حماس وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي ويتكوف، فيما لم تُعرها حكومة نتنياهو أي اهتمام، وتعاملت معها بالتجاهل التام، ولم تُطرح حتى على الكابينيت الإسرائيلي. من الواضح أن التطرف الإسرائيلي بلغ ذروته، ومن نافل القول إن هذه الحكومة تسعى إلى احتلال غزة من أجل تهيئة الظروف لحشر أهلها في ما يُسمى "المدينة أو المخيمات الإنسانية"، تمهيدًا لتهجيرهم خارج القطاع كهدف أساسي، يتوَّج وفق "الرؤية الترامبية" بتحويل قطاع غزة إلى منتجعات "ريفييرا غزة".

يطلّ علينا وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس بين الحين والآخر بتصريحات أو تغريدات يتصدر بها المشهد، يُراد بجزء كبير منها خدمة أهداف انتخابية حزبية، على الطريقة "الترامبية"، مطلقًا تهديدات من قبيل: “البرغي الآن يُزال من بوابات الجحيم… العمليات ستشتد حتى تقبل حماس شروط السلام أو تُدمَّر”، و*“عاصفة هائلة”* ستضرب غزة.

لقد دفع التعالي والغطرسة الإسرائيليان إلى التعامل مع قطاع غزة على طريقة "المِطرقة" و"المسمار"، فما لم يُخضع بالقوة يُخضع بقوة أكبر؛ غير أن هذا المنطق ثبت فشله في إدارة الصراعات مع الشعوب المتشبثة بأرضها وتاريخها، والشعب الفلسطيني في طليعة هذه الشعوب.

ويرى العديد من الخبراء الاستراتيجيين في الكيان، وقادة حاليون وسابقون في المؤسسة الأمنية، وأقطاب المعارضة الإسرائيلية، أن الطريق الذي يسلكه نتنياهو في غزة سوف يُقوّض الإنجازات الاستراتيجية التي حققها الجيش في جبهتي لبنان وإيران. ومن وجهة نظرهم، فإن الحكومة منشغلة بتحقيق إنجازات تكتيكية آنية على حساب إنجازات استراتيجية أشمل، كان يمكن أن تتحقق لو قبلت باتفاقات وقف إطلاق النار التي جرى بلورتها في الشهور الماضية. وقد أطلق الكاتب آري شافيت في صحيفة يديعوت تحذيرًا بعنوان: "احتلال غزة: حتى لا يتحول الانتصار العسكري إلى هزيمة كارثية".

مشكلة الكيان بعد السابع من أكتوبر 2023 مع قطاع غزة تكمن في أنه، بالرغم من عشرات آلاف الأطنان من القنابل والمتفجرات التي ألقاها، وآلاف الطلعات الجوية، وأكبر عملية تجنيد لقوات الاحتياط في تاريخه، وخوضه أطول حرب في تاريخه، إلا أنه لم يستطع تحويل هذه الأرقام إلى إنجازات سياسية استراتيجية؛ بدليل أنه ما زال يستقوي بترامب ويحاول تسويق عملياته في قطاع غزة على أنها تأتي لتحقيق أهداف خطة ترامب.

أضف إلى ذلك أن الكيان، من خلال هذا العدوان المتواصل على القطاع، خسر "حرب الرواية" و"الشرعية"؛ فثوب "الضحية" أصبح فضفاضًا ممزقًا يكشف عورة عنصريته ومجازره، وزادت الإدانات الدولية الرسمية والشعبية، حتى إن استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة باتت تميل لصالح الفلسطيني وقضيته.

المعطيات والواقع يؤكدان أن نتنياهو يقود الكيان في نفق مظلم بسرعة كبيرة جدًا، وهذا تعبير واضح عن العمى الاستراتيجي الذي أصاب قادة الاحتلال، وسوف يكشف المستقبل أن ما أنجزه الكيان خلال عشرات السنين سيفقده خلال سنوات قليلة.

المصدر / فلسطين أون لاين