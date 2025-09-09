​​​​​​​مع اقتراب الشتاء.. غزة بحاجة ماسّة إلى إدخال ملابس وأحذية

غزة/ رامي رمانة

مع اقتراب فصل الشتاء، تواجه العائلات في قطاع غزة أزمة خانقة بسبب عدم توافر الملابس والأحذية الشتوية، في وقت أطلقت نقابة تجار الألبسة نداءً عاجلًا إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) للمساعدة في إدخال الملابس قبل حلول البرد، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى كارثة حقيقية تهدّد حياة المدنيين، خصوصًا الأطفال وكبار السن.

جولة ميدانية في أسواق غزة تكشف حجم الأزمة؛ فأرفف المحال التجارية التي كانت تمتلئ بالملابس أصبحت شبه فارغة، وما هو متوفر يُباع بأسعار مرتفعة جدًا لا تناسب الحاجة الإنسانية الملحّة.

ويشير التجار إلى أن السبب الرئيس يعود إلى الحرب المستمرة على القطاع، التي دمّرت المصانع والبنية الإنتاجية، فضلًا عن الإغلاق الطويل للمعابر من قبل الاحتلال، ما حال دون دخول الملابس الجاهزة والأقمشة الخام اللازمة للإنتاج المحلي.

خالد عابد، تاجر من غزة، وصف الواقع قائلًا: "المصانع التي كانت توفّر جزءًا كبيرًا من الملابس الشتوية توقفت عن العمل بسبب القصف، والمواد الخام لا تصلنا لأن المعابر مغلقة، لذلك لا يمكننا إنتاج الملابس التي يحتاجها الناس قبل حلول البرد.

وأضاف لـ "فلسطين أون لاين" نحن نحاول تأمين بعض القطع القليلة من مصانع محلية صغيرة، لكن الكمية محدودة والأسواق خاوية. الأزمة ليست رفاهية، بل مسألة حياة.. الأطفال وكبار السن بحاجة ماسّة إلى ستر دافئة وملابس تحميهم من البرد القارس."

وقد تضررت المصانع المحلية بشكل مباشر من الحرب؛ فالقصف المتكرر أوقف خطوط الإنتاج في العديد من الورش والمصانع، وأدّى إلى تدمير معدات حيوية، ما جعل توفير الملابس للأسر أمرًا شبه مستحيل. ويخشى التجار أن يسبق حلول البرد قدرة أي جهة على تلبية حاجة الناس الأساسية من الملابس الثقيلة.

من جانبها، روت أم سلامة دويك، إحدى المواطنات، معاناتها اليومية قائلة: "الأوضاع صعبة جدًا.. معظم الملابس الموجودة في الأسواق صيفية، ونحن بحاجة ماسّة إلى ستر وملابس شتوية لأطفالنا. الحرب وإغلاق المعابر جعلا حياتنا أكثر صعوبة. كل يوم يمر نخشى البرد القادم ولا نملك البديل. الأطفال يمرضون بسرعة مع انخفاض الحرارة، ونحن نحاول تغطيتهم بالملابس القديمة لكنها لم تعد كافية لحمايتهم."

المصدر / فلسطين أون لاين