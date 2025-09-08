فلسطين أون لاين

هجوم بطيران مسيَّر من اليمن تجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة

08 سبتمبر 2025 . الساعة 14:18 بتوقيت القدس

هجوم بطيران مسيَّر من اليمن تجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلَّة

قالت إذاعة جيش الاحتلال، ظهر اليوم الاثنين، إن 3 مسيرات أطلقت من اليمن باتجاه "إسرائيل" واخترقت الأجواء.

ونقلت الإذاعة، عن مصدر عسكري تأكيده سقوط مسيرة أطلقت من اليمن قرب مطار رامون.

وفي وقت سابق قالت الإذاعة ذاتها إن صفارات الإنذار دوت قرب مطار رامون في منطقة النقب المحتل، للتحذير من تسلل مسيرة.

ومن جهتها، قالت القناة 14 العبرية إن تقارير تتحدث عن انفجار مسيرة في منطقة مطار رامون.

وأمس الأحد، ضربت مسيّرة انتحارية أُطلقت من اليمن،  قاعة المسافرين في مطار رامون قرب مدينة إيلات، جنوبي البلاد، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجراح طفيفة وتسجيل أضرار مادية.

وباشر "الجيش الإسرائيلي" التحقيق في أسباب فشل دفاعاته الجوية في رصد المسيرة.

وأظهرت توثيقات مصوّرة، من بينها صور ومقاطع فيديو متداولة عبر شبكات التواصل، تصاعد أعمدة دخان من محيط مطار رامون قرب إيلات.

وعقب الهجوم، أغلقت السلطات "الإسرائيلية" مطار رامون بالكامل، وأعلنت وقف حركة الطيران فيه.

 وأعلنت سلطة المطارات "الإسرائيلية" أن المسيّرة التي أُطلقت من اليمن أصابت قاعة المسافرين القادمين في مطار رامون، موضحة أنه تم "تجميد الوضع ووقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط في المطار".

ويشن اليمن هجمات مستمرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف السفن التجارية المرتبطة "بإسرائيل"، تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية والرد على المجازر الإسرائيلية المتواصلة في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #اليمن يقصف إسرائيل

