بدء العام الدراسي الجديد لطلاب غزة عبر التعليم عن بُعد

07 سبتمبر 2025 . الساعة 21:16 بتوقيت القدس
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن بدء العام الدراسي 2025/2026 لجميع طلاب مدارس قطاع غزة، سواء كانوا داخله أو خارجه، وذلك اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025.

سيكون التدريس لجميع الطلاب إلكترونياً، حيث سيبدأ في المدارس الافتراضية في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

أشارت الوزارة إلى أن التدريس للطلاب داخل القطاع سيكون وفق الرزم التعليمية، بينما سيكون للطلاب خارج القطاع وفق المنهاج الدراسي الكامل.

كما أكدت الوزارة أن المدارس الافتراضية ستعقد لقاءً تعريفيًا لجميع الطلاب اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

يمكن للطلاب الوصول إلى إرشادات الدخول للمنصات التعليمية عبر الروابط التالية:

 * للدخول إلى منصة الإيسكول، اضغط هنا https://moe.edv.ps/m/3784

 * للدخول إلى منصة التيمز، اضغط هنا https://moe.edv.ps/m/3783

ويمكن للطلاب التواصل مع فريق الدعم الفني عبر الرابط التالي، اضغط هنا https://gaza.moe.edv.ps/helpdesk

