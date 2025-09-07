الدفاع المدني: الاحتلال دمّر أكثر من 50 بناية بغزة في يوم واحد

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت، منذ فجر اليوم الأحد، أكثر من 50 بناية بشكل كلي، فيما تضررت 100 بناية أخرى جزئيًا، بينها أبراج سكنية مرتفعة تؤوي آلاف المواطنين.

وأوضح بصل، في تصريح صحفي، أن الاحتلال يتعمّد استهداف البنايات المحاطة بخيام النازحين ومراكز الإيواء، ما أدى إلى تدمير أكثر من 200 خيمة نتيجة قصف المباني المجاورة لها، واصفًا ذلك بسياسة ممنهجة لتعزيز التهجير القسري.

وبين أن القصف المتجدد طال ما تبقى من المساجد والملاعب في مدينة غزة، فيما تلقت طواقم الدفاع المدني نداءات استغاثة من مواطنين عالقين تحت الأنقاض في منطقة الزرقا بحي التفاح، بعد قصف مبنى بشكل مباشر فوق رؤوس ساكنيه.

وأكد بصل أن طواقم الدفاع المدني أنهكت بفعل كثافة القصف، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يُعد من أصعب أيام الحرب منذ تجددها في 18 مارس/آذار الماضي.

وكانت قوات الاحتلال قد دمّرت مساء اليوم "عمارة الرؤيا" غرب غزة، وهي بناية مكونة من 6 طوابق وتعد من أبرز العمارات السكنية في المدينة.

ووفق مصادر طبية، استشهد منذ فجر اليوم 50 مواطنًا، بينهم 46 في شمال القطاع، إضافة إلى شهيد في استهداف برج الرؤيا.