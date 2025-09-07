الاحتلال يخطر بهدم منازل ومحال تجارية في شمال القدس

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، بهدم منازل ومحال تجارية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة ضاحية الأقباط برأس الحي في البلدة، ووزعت إخطارات بالهدم خلال ثلاثة أيام لثلاثة منازل، وأربعة إخطارات أخرى لمحال تجارية بحجة البناء دون ترخيص.

ووفق المصادر، تقع المنطقة التي طالتها الإخطارات على الطريق الواصل بين حاجزي جبع وقلنديا، وهو محور رئيسي في مخطط الاحتلال لتوسيع شارع استيطاني يخدم المستوطنات المحيطة بالقدس ويعزلها عن البلدات الفلسطينية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أصدرت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري 556 إخطار هدم استهدفت منازل ومنشآت فلسطينية، بينها 322 منزلا مأهولا و151 منشأة زراعية، ضمن سياسة تهدف لتوسيع الاستيطان وفرض واقع جديد على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين