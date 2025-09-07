فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يخطر بهدم منازل ومحال تجارية في شمال القدس

إسبانيا تحظر علم الاحتلال "الإسرائيلي" في بطولة شطرنج

فيديو الأسير "غاي دلال".. تحذيرات أمنية من غزة وصدمة في (إسرائيل)

الصحة تسجل 5 وفيات جديدة بسوء التغذية بينهم 3 أطفال

الأورومتوسطي: الواقع الإنساني في المواصي كارثي والاحتلال يدفع لتهجير السكان

المستشارة القضائية: بإمكان حكومة نتنياهو تغيير سياسة عدم تجنيد فلسطينيي 48

مجازر متواصلة واستهداف للنازحين.. حرب الإبادة على غزَّة تدخل يومها الـ702

محتجون يخطون شعارات مناهضة للإبادة على واجهة متجر يهودي في براغ

حماس تختتم زيارة إلى مصر لبحث إنهاء الحرب وتعزيز العمل الوطني المشترك

مظاهرات أوروبية وعالمية تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة ومعاقبة "إسرائيل"

الاحتلال يخطر بهدم منازل ومحال تجارية في شمال القدس

07 سبتمبر 2025 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يضيق على الفلسطينيين في القدس لدفعهم إلى الرحيل القسري

أخطرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، بهدم منازل ومحال تجارية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة ضاحية الأقباط برأس الحي في البلدة، ووزعت إخطارات بالهدم خلال ثلاثة أيام لثلاثة منازل، وأربعة إخطارات أخرى لمحال تجارية بحجة البناء دون ترخيص.

ووفق المصادر، تقع المنطقة التي طالتها الإخطارات على الطريق الواصل بين حاجزي جبع وقلنديا، وهو محور رئيسي في مخطط الاحتلال لتوسيع شارع استيطاني يخدم المستوطنات المحيطة بالقدس ويعزلها عن البلدات الفلسطينية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد أصدرت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري 556 إخطار هدم استهدفت منازل ومنشآت فلسطينية، بينها 322 منزلا مأهولا و151 منشأة زراعية، ضمن سياسة تهدف لتوسيع الاستيطان وفرض واقع جديد على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #الضفة الغربية #هدم #بلدة الرام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة