عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

07 سبتمبر 2025 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
المسجد الأقصى يشهد اعتداءات متواصلة من المستوطنين لتغيير الواقع الديني والتاريخي فيه

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها متطرفون على شبكات التواصل الاجتماعي العديد من المتطرفين وهم يؤدون طقوسا تلمودية في الناحية الشرقية من المسجد الأقصى.

وتظهر إحدى الصور ما يزيد على 10 متطرفين وهم يلقون بأجسادهم على الأرض في الناحية الشرقية من المسجد، ضمن ما يسمى "السجود الملحمي".

ويشهد المسجد الأقصى اعتداءات واقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع الديني والتاريخي القائم فيه، وفرض وقائع تهويدية عليه.

ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وتتصاعد أعداد المقتحمين وتنتهك حرمات المسجد بشكل أكبر خلال الأعياد والمناسبات اليهودية.

