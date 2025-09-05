قصف الأبراج السَّكنيَّة... الاحتلال يبدأ مرحلةً جديدةً في إبادة غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

بدأ الاحتلال، اليوم الجمعة، مرحلة جديدة من حرب الإبادة على قطاع غزة، عبر استهداف الأبراج السكنية في مدينة غزة التي تضم مئات النازحين، بعد ساعات من إعلان وزير الحرب يسرائيل كاتس فتح ما وصفه بـ"أبواب الجحيم".

وأقدمت طائرات جيش الاحتلال على قصف "برج مشتهي" غرب المدينة، وهو أحد المباني القليلة المتبقية التي كانت تؤوي مئات الفلسطينيين النازحين، ما أدى إلى تدميره بالكامل، بعد إنذار قاطنيه لإخلائه خلال أقل من ساعة،، ليجد النازحين اليوم أنفسهم بلا مأوى من جديد.

روى سكان المبنى لحظات الهلع قبل انهياره فوق أحلامهم، وتقول عائشة محمود: "تركنا أرواحنا وكل شيء جميل خلفنا، لم يكن أمامنا وقت طويل لنحمل سوى بعض الملابس".

عبادة سيف الدين، الذي فقد شقته ولجأ إلى خيمة، تساءل: "ما الذي فعلناه حتى يهدم الجيش الإسرائيلي منازلنا؟ نحن مدنيون لا ذنب لنا".

فيما أكد نضال أبو علي أكد أنه لجأ للبرج بعد تدمير منزله في بيت لاهيا، لكنه فقده مجددًا، مضيفًا: "إسرائيل تريد منا ترك غزة، لكننا باقون فيها بقدر ما نستطيع".

ورغم نفي إدارة المبنى وجود أي نشاط عسكري داخله، وزعم الاحتلال استخدامه لأغراض "حماس"، إلا أن سكانه ومعظمهم من النازحين أكدوا أنه كان يخضع لرقابة صارمة ولا يضم إلا عائلات فقدت منازلها.

إدارة المبنى طالبت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بمحاسبة إسرائيل على "الاستهداف الهمجي"، متوعدة بملاحقة المسؤولين عن الجريمة أمام المحاكم الدولية.

من جهته، أكد الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمباني المرتفعة لا يقتصر على تدمير الحجر فحسب، بل يمثل سياسة ممنهجة للتهجير القسري بحق المدنيين.

وأوضح بصل أن عائلات كاملة تُلقى في العراء بلا مأوى، في ظل غياب أي مناطق آمنة داخل القطاع، مشدداً على أن الخطر الذي يهدد حياة السكان لا يقتصر على فقدان منازلهم، بل يتعداه إلى سلب حقهم في البقاء والعيش بكرامة.

ذرائع مكشوفة لتبرير جرائمه الوحشية

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف ما وصفه بـ"الجريمة المنظمة"، متسائلاً: "إلى متى سيبقى المدنيون في غزة بلا مكان آمن في هذا العالم؟".

وأكدت حركة حماس أن استهداف الأبراج السكنية المكتظة بالمدنيين والنازحين يدخل في إطار سياسة تهجير ممنهج، مؤكدة أن مزاعم الاحتلال باستخدام هذه الأبراج لأغراض عسكرية "ذرائع مكشوفة لتبرير جرائمه الوحشية وتضليل الرأي العام الدولي".

وأضاف البيان أن تصريحات كاتس بشأن "إخلاء المباني" قبل قصفها تعكس ابتزازًا سياسيًا صارخًا، وتكشف أن الاحتلال يتعمد استخدام المدنيين كرهائن للضغط وفرض شروطه، في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

وطالبت "حماس" المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمؤسسات القضائية الدولية، بالتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"الفاشية الصهيونية المنفلتة من عقالها"، ولجم قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما دعت إلى تفعيل ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية في المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات رادعة على قادتها، مؤكدة أن استهداف المباني المدنية جريمة حرب حتى في حال توجيه إنذارات مسبقة.

واختتمت الحركة بيانها بالقول إن محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته "الهروب إلى الأمام بعد نحو عامين من حرب الإبادة في غزة، عبر توسيع العدوان وإطالة أمده، لن تجلب لهم سوى الخزي والفشل، ومزيدًا من الخسائر في صفوف جيشهم".

ادعاءات تتناقض مع الواقع

وفي وقت سابق، أعلن وزير الحرب الإسرائيلي المجرم يسرائيل كاتس -اليوم الجمعة- تصعيد العملية العسكرية في قطاع غزة، وقال "الآن تفتح بوابات الجحيم"، قبل أن تبدأ مقاتلات إسرائيلية شن غارات مكثفة استهدفت عددا من الأبراج السكنية بمدينة غزة.

ولاحقا ذكر بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيهاجم خلال أيام مباني تم تحويلها إلى بنى تحتية عسكرية، تمهيدا لتوسيع العملية بمدينة غزة، مشيرا إلى أنه رصد ما زعم أنه "نشاط إرهابي مكثف" لحماس في مدينة غزة، خاصة في الأبراج المتعددة الطوابق.كما زعم الجيش أن "حماس دمجت وسائل استخبارية ومواقع قنص وإطلاق صواريخ وأنشأت مراكز سيطرة في أبراج بغزة".

وفند الخبير العسكري العقيد نضال أبو زيد، المبررات التي ساقها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتبرير استهداف المباني متعددة الطوابق في مدينة غزة، مؤكداً أن الهدف الحقيقي وراء هذه الضربات هو تهجير السكان ودفعهم إلى النزوح جنوباً.

وقال أبو زيد، في تصريحات صحفية، إن الاحتلال يزعم أن الأبراج تُستخدم من قبل فصائل المقاومة للرصد والمراقبة والاستطلاع، لكن هذه الادعاءات "تتناقض مع الواقع"، مشيراً إلى أن وجود مئات النازحين داخل تلك المباني يجعل من غير المنطقي، عسكرياً واستخباراتياً، أن تعتمدها المقاومة كمقار عمليات أو مراقبة.

وأوضح أن قصف الأبراج، مثل برج مشتهى الذي دُمّر بالكامل غرب مدينة غزة، يأتي في إطار محاولة إسرائيل دفع السكان للنزوح عبر طريق الرشيد الساحلي، بعد فشلها في إجبار المدنيين على المغادرة من خلال تصعيد العمليات البرية والجوية.

يأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه "إسرائيل" تنفيذ خطتها لاحتلال غزة وتهجير سكانها تدريجيًا نحو الجنوب، في تجاهل صارخ للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلّفت الإبادة الإسرائيلية أكثر من 64,300 شهيد و162,000 جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود ومئات آلاف النازحين. كما أودت المجاعة بحياة 376 فلسطينياً بينهم 134 طفلاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.