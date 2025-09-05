الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في محافظات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، طالت مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ففي محافظة الخليل، انسحبت قوات الاحتلال من داخل مخيم الفوار جنوب المحافظة بعد اقتحام استمر لما يزيد عن 7 ساعات، قامت خلاله بمداهمة عدد كبير من المنازل والعبث وتحطيم محتوياتها وتسجيل 20 حالة اعتقال تم التحقيق معهم في أحد المنازل، وبعد ساعات أفرج عن جميع المعتقلين بينما تبقى على اعتقال 3 منهم وهم: أسامة فريد أبو هشهش، أحمد فايق نصار، وعبيدة سليمان السراحنة.

أما في محافظة سلفيت، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في قرية حارس، عرف منهم: رئيس مجلس قروي حارس الحاج عمر سمارة، الحاج تيسير كليب، أيسر شملاوي، محمد هاشم العزوني، كرم ياسر العزوني، ثائر بسام الشريف، محمد بسام الشريف، شوكت عبد الرحيم شملاوي، مجاهد عبد صوف، أحمد مصلح كليب، وزكريا محمد صوف.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين معتز زاهر داوود ويامن عبد داوود خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب المدينة.

كما شهدت محافظة رام الله اقتحام قرية المغير شمال المدينة، اعتقلت خلاله قوات الاحتلال كلًا من: وطن عبد الباسط أبو عليا، محمد رايق أبو نعيم، ويسرى موسى أبو عليا.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد أبو ناعسة بعد اقتحام قرية كفيرت جنوب جنين، ويوسف الغول بعد اقتحام حي خروبة بمدينة جنين.

وتخلل الاقتحامات في بعض المناطق اعتداءات على المنازل وتخريب محتوياتها، فيما اندلعت مواجهات متفرقة بين الشبان وقوات الاحتلال.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى