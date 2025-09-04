وفد قيادي من حماس يلتقي وزير الخارجية الإيراني في الدوحة

متابعة/ فلسطين أون لاين

التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة خليل الحية، رئيس الحركة في غزة، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له، اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان التطورات السياسية الأخيرة ومستجدات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، إضافة إلى التجويع والقتل وتهديدات تصفية القضية الفلسطينية، بما في ذلك محاولات ضم الضفة الغربية وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.

كما بحث الطرفان الاتصالات الدبلوماسية الرامية لوقف العدوان، مع الإشارة إلى جهود الوسطاء في مصر وقطر، والإجراءات التي تقوم بها قيادة الحركة بهذا الشأن.

وتطرّق الاجتماع أيضًا إلى العدوان الإسرائيلي على إيران في حزيران الماضي، وتأثيراته على الصراع مع الاحتلال وعلى المنطقة بشكل عام.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي هو عدو الأمة والإنسانية، وأن صمود الفلسطينيين وتضحياتهم في غزة يثبت هذا الموقف.