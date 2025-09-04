مسؤول مصريّ: نتنياهو “واهم” إذا ظن أنه يستطيع تعليق اتفاق الغاز مع القاهرة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "واهم" إذا فكر في إلغاء اتفاقية الغاز الموقعة بين القاهرة وتل أبيب عام 2019 والممددة حتى 2040، مؤكّدًا أن نتنياهو لن يقدر على تحمل العواقب الاقتصادية وليس فقط السياسية لمثل هذه الخطوة.

وجاءت تصريحات رشوان مساء الأربعاء، ردًا على تقارير إعلامية عبرية ذكرت أن نتنياهو يدرس تعليق الاتفاقية، التي توصف بـ"الحيوية" لمصر لإمدادها بالطاقة.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، الثلاثاء، إن نتنياهو أصدر توجيهات بعدم المضي في اتفاق الغاز الضخم مع مصر من دون موافقته الشخصية، ويبحث مع وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تفاصيل المضي في الاتفاقية أو تعليقها قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأوضح رشوان أن نتنياهو لا يستطيع إلغاء الاتفاقية، مشددًا على أن "نتنياهو يشعر أن مصر عقبة أمام حلمه بإسرائيل الكبرى، وتشكل غصة في حلقه، خاصة أن القاهرة تمثل الحائط الأول لمنع تهجير الفلسطينيين، وهو خط أحمر".

وأشار رشوان إلى أن مصر لديها بدائل وسيناريوهات للطاقة، مؤكدًا أن أي محاولة من نتنياهو لإصدار أزمة لمصر ستفشل، وأن الإدارة المصرية لن تتأثر بالمواقف الإسرائيلية المتطرفة.

ويأتي هذا في ظل تصريحات نتنياهو في 12 أغسطس/آب الماضي، التي أكد فيها أنه مرتبط برؤية "إسرائيل الكبرى"، التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، ما أثار موجة استنكار واسعة.

وأكد رشوان أن تمديد الاتفاقية بين مصر وشركة "نيو ميد إنرجي"، الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، حتى عام 2040، لن يؤثر على موقف مصر الراسخ من رفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

يُذكر أن الغاز الإسرائيلي يُنقل إلى مصر عبر خط أنابيب بحري من حقلي ليفياثان وتمار إلى محطة استقبال في شمال سيناء، لتغطية جزء من الطلب المحلي، وإعادة تصدير الكميات الفائضة من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.