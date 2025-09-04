الأمم المتحدة: 21 ألف طفل في غزَّة أصيبوا بإعاقات منذ بدء الحرب

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 40,500 طفل أصيبوا في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب "الإسرائيلية" على القطاع.

وأوضحت الأمم المتحدة، أنَّ نصف الأطفال المُصابين تقريبًا أي نحو 21 ألف طفل، يعانون من إعاقات أو إصابات دائمة.

وأشارت إلى أنَّ ذوي الإعاقات السمعية والبصرية لم يتمكنوا من معرفة أوامر الإخلاء، ما جعل النزوح مستحيلاً لهم، فيما فقد 83% من ذوي الإعاقات معداتهم المساعدة ولا يقدرون على توفير بدائل.

ولفتت إلى أن إجمالي الإصابات في القطاع بلغ منذ أكتوبر 2023 حتى أغسطس 2024 أكثر من 157 ألف إصابة، ربعها مهددة بالتحول إلى إعاقات دائمة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت 63 ألفا و746 شهيدًا، و161 ألفا و245 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين