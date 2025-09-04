آيزنكوت يوجِّه انتقاداتٍ لاذعة: نتنياهو يعرقل صفقة الاسرى وعلى غانتس الاستقالة

ترجمة عبد الله الزطمة

انتقد رئيس الأركان "الإسرائيلي" السابق، غادي آيزنكوت، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشدة، متهمًا إياه بإفشال صفقة تبادل الأسرى، رغم تأكيد رئيس الأركان استيفاء شروط الصفقة.

وأكد آيزنكوت، أن نتنياهو هو المسؤول عن تعطل صفقة تبادل الأسرى.

وعلَّق على وصف نتنياهو للمتظاهرين المؤيدين للصفقة وعائلات الأسرى بـ"الكتائب الفاشية"، قائلاً إن الأخير بحاجة إلى تذكر مشاركته في مظاهرات شعبية قبل 30 عامًا، في إشارة إلى تناقض مواقفه الحالية.

ووجه آيزنكوت انتقادات لاذعة لرئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، مطالبًا إياه بالاستقالة إذا تجاوز حزبه نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة.

وقال: "إذا كان غانتس على أعتاب تشكيل الحكومة، فعليه الاستقالة".

وفي 18 أغسطس/آب الماضي، وافقت حماس على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية، لكن "إسرائيل" لم تعلن حتى الآن موقفها منه، رغم تطابق بنوده مع ما سبق أن وافقت عليه، بحسب ما أكده وسطاء.

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن نتنياهو كل مرة يفرض مطالب جديدة تعرقل سير المفاوضات بما يضمن مواصلة الحرب للحفاظ على مستقبله السياسي وتفادي المساءلة.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين