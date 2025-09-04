خبراء يؤكدون: صنعاء توجه ضربات قوية وتعيد رسم قواعد المواجهة مع الاحتلال

غزة- صنعاء/ علي البطة

في تصعيد لافت، كثفت القوات المسلحة اليمنية عملياتها ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، فقد أعلنت مساء أول أمس تنفيذ سلسلة ضربات بطائرات مسيرة طالت مواقع إستراتيجية في الجنوب المحتل، ضمن المرحلة السادسة من التصعيد العسكري لإسناد غزة.

وتوالت صباح أمس هجمات جديدة تمثلت في إطلاق صاروخين بعيدي المدى، قال الإعلام العبري إن أحدهما سقط في منطقة مفتوحة، في حين اعترضت الدفاعات الجوية الآخر، ما أثار حالة من الإرباك في الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي.

بالتوازي، شن الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، ضربات جوية على صنعاء، مستهدفا مواقع مدنية تضم قيادات في الحكومة اليمنية، ما ادى لاستشهاد رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، وعدد من أعضاء حكومته.

فشل الاحتلال

ويؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد أن الاحتلال بات يدير جهودا استخبارية موسعة في اليمن، من خلال فريق خاص شكله داخل شعبة الاستخبارات العسكرية في جهاز "أمان"، يركز على رصد البنية القيادية والمراكز الحساسة في صنعاء.

ويرى أن الاحتلال بعد فشله في تحقيق نتائج عسكرية مباشرة، توجه إلى استهداف سلسلة القرار المدني عوضا عن العسكري، كمحاولة للضغط على الحكومة اليمنية والتأثير على الجبهة الداخلية التي لا تزال متماسكة حتى الآن.

آخر هذه الضربات حملت اسم "قطرة حظ"، في دلالة على ضعف المعلومة الاستخبارية لدى الاحتلال، واعتماده على التخمينات في توجيه ضرباته، وهو ما يعكس ارتباكا واضحا في الأداء الأمني والسياسي الإسرائيلي تجاه اليمن، بحسب أبو زيد.

ورغم عمليات الاحتلال المكثفة، يؤكد أبو زيد لـ "فلسطين أون لاين" أن تأثيرها يبقى محدودا من الناحية العسكرية، كونها تركز على أهداف مدنية، دون المساس الفعلي بالبنية القتالية أو القدرات الميدانية لجماعة "أنصار الله".

تحول استراتيجي

في المقابل، تشكل الضربات اليمنية تحولا استراتيجيا في معادلة الردع، إذ أن استمرار صنعاء في إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى، يكشف عن قدرة واضحة على الرد، رغم التحديات الداخلية والحصار المفروض عليها.

ويشير أبو زيد إلى أن "الردع" في العقلية الإسرائيلية يعني أن تضرب (تل أبيب) أينما تشاء، دون رد، وفي التوقيت الذي تختاره، لكن اليمن حطم هذه المعادلة، بمجرد تحركه الميداني المستمر من أراضيه باتجاه العمق الإسرائيلي.

أما الكاتب اليمني سهيل عثمان سهيل، فيؤكد لـ "فلسطين أون لاين"، أن الضربات التي تنفذها صنعاء أثرت فعليا في منظومة الدفاع الإسرائيلي، وأربكت الحركة الجوية والبحرية، وتسببت في تعطيل منشآت حيوية مثل ميناء أم الرشراش ومطار بن غوريون.

كما أشار إلى أن هذه العمليات لم تؤثر فقط على البنية التحتية، بل تسببت كذلك في شلل اقتصادي وتراجع كبير في حركة الملاحة، وهو ما تحاول دولة الاحتلال إخفاءه إعلاميا، بينما المشهد الداخلي يعاني من توتر وقلق متزايد.

عجز الاحتواء

ويرى الكاتب اليمني، أن تكرار مشهد المستوطنين وهم يفرون إلى الملاجئ، بات يعكس هشاشة الجبهة الداخلية، ويشكل تحديا سياسيا وأمنيا لحكومة الاحتلال، التي باتت عاجزة عن احتواء آثار الضربات أو طمأنة جمهورها الداخلي.

رغم كل ذلك، يدفع اليمن ثمنا باهظا لهذه العمليات، بحسب سهيل، من خلال الحصار الخانق الذي يعمق الأزمة الاقتصادية، لكن المقابل الاستراتيجي لا يقارن، خاصة على مستوى تآكل الردع الإسرائيلي.

في هذا السياق، يوضح أبو زيد أن العنصر النفسي للشعب اليمني يمثل عاملا أساسيا في استمرار هذه العمليات، ويصفه بأنه "يمني عنيد"، لا يتراجع بسهولة، ما يجعل صنعاء قادرة على مواصلة التصعيد دعما لغزة.

نضج التجربة

كما يتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تطورا في نوعية الضربات، وليس فقط كميتها، حيث تشير المعطيات إلى أن هناك تحضيرات لضربات ذات طابع نوعي أكثر تأثيرا، ما يعكس نضج التجربة اليمنية في إدارة المعركة.

أما من حيث القدرات، فيشير سهيل إلى أن اليمن بات يمتلك ترسانة محلية الصنع من الصواريخ والطائرات المسيرة، تعتمد على خبرات اكتسبها محليا، وبات يصنع رؤوسا حربية معقدة وتقنيات مراوغة يصعب على الدفاعات رصدها.

ويرى سهيل أن هذه الترسانة لم تعد تقليدية، بل أصبحت مرعبة حتى للدول التي تملك صواريخ فرط صوتية، حيث نجحت صنعاء في الوصول إلى قدرات توجيه وضرب دقيقة، ما يرفع من مكانتها العسكرية كقوة إقليمية ناشئة.

تحول ميزان الردع

يتفق كل من أبو زيد وسهيل على أن ميزان الردع في المنطقة بدأ بالتحول، ولم يعد الاحتلال هو الطرف الوحيد القادر على فرض قواعد الاشتباك، بل بات مجبرا على التعامل مع قوى صاعدة مثل اليمن، تمتلك إرادة وفعلا.

ويشير أبو زيد إلى أن التكرار في الضربات اليمنية، مقرونا بإصرار صنعاء على مواصلة الاستهداف، يعني أن الاحتلال أصبح مكشوفا وغير قادر على إيقاف التصعيد، خصوصا مع فشل الأميركيين أيضا في وقف العمليات.

فيما يؤكد سهيل أن ما يعزز فعالية الضربات اليمنية هو فشل منظومات الردع الغربية، سواء عبر "تحالف حارس الازدهار" أو المبادرات الأميركية لحماية الملاحة، ما كشف عن عجز واضح أمام القدرات اليمنية المرنة والمباغتة.

غزة مفتاح الحل

أما على صعيد احتمالات التوسع العسكري، فيعتقد أبو زيد أن التصعيد سيبقى مستمرا من طرف اليمن، لكنه لن يصل إلى مواجهة شاملة، لأن مفتاح الحل في غزة، وليس في صنعاء، كما أعلنت أنصار الله مرارا وتكرارا.

ويرى سهيل أن الضربات الجوية الإسرائيلية حتى الآن تركز على إضعاف الشعب اليمني أكثر من استهداف القدرات العسكرية، فهي تضرب الموارد لا الجبهات، في محاولة لتركيع صنعاء اقتصاديا وإنهاكها شعبيا دون جدوى عسكرية حقيقية.

مع فشل الضربة الأخيرة التي حملت اسم "قطرة حظ"، يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يقف أمام مشهد جديد، لم يألفه من قبل، حيث يواجه قوة غير تقليدية، تتحرك من قلب بلد محاصر، وتفرض معادلة ردع في عمق الكيان دون غطاء دولي أو تفاوض.

المصدر / فلسطين أون لاين