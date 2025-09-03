حماس: الاحتلال يواصل التَّدمير الممنهج لمدينة غزَّة والإبادة

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الهمجي على مدينة غزة، كان آخرها استهداف منزل عائلة الجريسي شمالي المدينة، ما أدّى إلى ارتقاء عشرة مواطنين على الأقل من أفراد العائلة".

وأوضحت الحركة، مساء اليوم الأربعاء، أن "مشهد الإبادة الجماعية يكتمل ضد شعبنا في قطاع غزة بتشديد الحصار الخانق، وتجويع المدنيين بصورة ممنهجة، والاستهداف المتعمّد لما تبقّى من القطاع الطبي، في تحدٍّ سافر للإرادة الدولية وللقوانين الإنسانية التي وُضعت لحماية البشرية من هذه الجرائم والفظائع".

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"الانتصار للمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الدولي، والتحرّك العاجل لوقف جريمة الإبادة والتهجير التي تُمعن حكومة مجرم الحرب نتنياهو في تنفيذها، وعدم السماح لتلك العصابة بالمضي في مخطّطاتها التي تهدّد السلم والأمن الدوليين وتقوّض استقرار المنطقة والعالم".

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر واسعة خلال ثلاثة أسابيع من عدوانه البري على مدينة غزة، منذ 13 أغسطس/آب الجاري، أدت إلى استشهاد 1100 فلسطيني وإصابة 6008 آخرين.

وقال المكتب في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال أجبرت عشرات الآلاف من السكان على الإخلاء القسري، في وقت فجّرت فيه أكثر من 100 روبوت مفخخ وسط الشوارع والأحياء السكنية، ونفذت أكثر من 70 غارة جوية مباشرة بالطائرات الحربية.

وأوضح المكتب الحكومي، أن العدوان خلّف معدلًا يوميًا يتجاوز 52 شهيدًا و285 مصابًا، بالتزامن مع انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية بفعل الاستهداف الممنهج للمستشفيات ومراكز الإسعاف.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و633 شهيدًا، و160 ألفا و914 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.