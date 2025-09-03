الاحتلال يمدِّد الاعتقال الإداريُّ بحقِّ مديري مستشفيات بغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفادت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن محكمة الاحتلال في بئر السبع أصدرت يوم أمس الثلاثاء قرارًا بمنع مدير المستشفيات الميدانية في غزة د. مروان الهمص من لقاء محاميه للمرة الثالثة منذ اختطافه على يد قوات الاحتلال في 21 تموز/يوليو 2025.

وكانت سلطات الاحتلال قد مددت اعتقال الهمص في 31 تموز/يوليو للمرة الثانية حتى 11 أيلول/سبتمبر الجاري، مع استمرار منع زيارة المحامي له حتى 19 من الشهر نفسه.

وفي سياق متصل، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار الاعتقال الإداري بحق مدير مستشفى العودة د. أحمد مهنا في منطقة تل الزعتر لمدة ستة أشهر إضافية، استنادًا إلى ما يسمى بالقانون الخاص بـ"المقاتلين غير الشرعيين".

وكان د. مهنا قد اعتقل في 16 كانون الأول/ديسمبر 2023 أثناء تأدية عمله الطبي في المستشفى، عقب فرض حصار من قبل قوات الاحتلال على المستشفى.

وأكدت مؤسسة الضمير أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تكفل حماية خاصة للأطباء وحقوقًا أساسية للمعتقلين، بما في ذلك الحق في لقاء المحامي وضمانات المحاكمة العادلة.

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جدية وفعالة لحماية المعتقلين والإفراج عنهم.